A Siracusa il convegno del Consiglio nazionale forense su diritto e conflitti globali

Avvocati, giuristi, filosofi e analisti internazionali si riuniscono a Siracusa per affrontare la questione più urgente del nostro tempo: la crisi del diritto come strumento di equilibrio tra potere e giustizia. Il convegno “Antigone e il suo paradosso”, in programma a Siracusa l’8 e il 9 maggio (The Siracusa International Institute – Via Logoteta, 27) e promosso dal Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la sua Fondazione dell’Avvocatura Italiana, insieme all’Unione degli Ordini Forensi di Sicilia e al quotidiano Il Dubbio, pone una domanda semplice e radicale: cosa accade quando la legge è costretta a inseguire il potere anziché governarlo?

Due giornate, l’8 e il 9 maggio, dedicate rispettivamente al rapporto tra diritto e potere nei conflitti in atto – con focus sul Medio Oriente e una particolare attenzione all’Iran, con la testimonianza di Carmen Lasorella, storica giornalista e inviata di guerra – e al ruolo delle istituzioni internazionali di fronte alle pressioni delle nuove potenze globali, con la Groenlandia come caso emblematico.

Il convegno parte da Antigone, la figura sofoclea che si oppone alla legge del potere in nome di una legge più antica e non negoziabile, per interrogare il presente. Oggi quel conflitto si ripresenta lontano da Tebe, tra i ghiacci della Groenlandia. Gli Inuit, come Antigone, difendono ciò che non può essere ridotto a merce: la propria terra e la propria cultura.

Tra i protagonisti del dibattito ci sarà Tillie Martinussen, parlamentare del Partito della Cooperazione della Groenlandia, che ha attirato l’attenzione internazionale per la sua difesa della sovranità del proprio Paese di fronte alle pressioni delle grandi potenze. La sua presenza porta al convegno la voce diretta di chi vive il paradosso di Antigone non come metafora letteraria, ma come condizione politica reale.

“In una fase segnata da conflitti e nuove pressioni geopolitiche, il diritto non può inseguire il potere ma deve governarlo. L’avvocatura è chiamata a difenderne la funzione più alta: presidio di giustizia, tutela dei diritti fondamentali e argine a ogni deriva di mera forza”, spiega Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense.

“Il dialogo di Siracusa sui principi della convivenza internazionale è l’occasione per interrogarci su cosa lega una tragedia del V secolo a.C. alle tensioni del presente, quale filo unisce la parola di Sofocle alla realtà della Groenlandia e quali affinità emergono tra mondi solo apparentemente lontani”, aggiunge Vittorio Minervini, vicepresidente della Fondazione dell’Avvocatura Italiana.

Questo il programma

Venerdì 8 maggio

Ore 15 – Saluti istituzionali

Francesco Greco – Presidente Consiglio Nazionale Forense

Francesco Favi – Consigliere Consiglio Nazionale Forense del distretto di Catania

Antonio Randazzo – Presidente Ordine Avvocati Siracusa

Rosario Pizzino – Presidente dell’Unione dei Fori Siciliani

Filippo Musca – Direttore Generale, The Siracusa International Institute

Ore 15.45-18 – I Dialogo

Creonte al potere: la legge senza giustizia nel Medio Oriente contemporaneo

Modera: Davide Varì – Direttore Il Dubbio

Antonio Gagliano – Consigliere Consiglio Nazionale Forense del distretto di Caltanissetta

Carmen Lasorella – Giornalista

Tommaso Greco – Professore di filosofia del diritto, Università di Pisa

Pejman Abdolmohammadi – Professore di relazioni internazionali del Medio Oriente, Università di Trento

Conclude: Patrizia Corona – Vicepresidente Consiglio Nazionale Forense

Sabato 9 maggio

Ore 9 – Saluti istituzionali

Francesco Napoli – Vicepresidente Consiglio Nazionale Forense

Vittorio Minervini – Vicepresidente Fondazione dell’Avvocatura Italiana

Ore 9.30-13 – II Dialogo

Il garante infedele: Antigone e il tradimento del diritto internazionale

Modera: Gennaro Grimolizzi – Giornalista Il Dubbio