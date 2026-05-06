A Siracusa il convegno del Consiglio nazionale forense su diritto e conflitti globali

Avvocati, giuristi, filosofi e analisti internazionali si riuniscono a Siracusa per affrontare la questione più urgente del nostro tempo: la crisi del diritto come strumento di equilibrio tra potere e giustizia. Il convegno “Antigone e il suo paradosso”, in programma a Siracusa l’8 e il 9 maggio (The Siracusa International Institute – Via Logoteta, 27) e promosso dal Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con la sua Fondazione dell’Avvocatura Italiana, insieme all’Unione degli Ordini Forensi di Sicilia e al quotidiano Il Dubbio, pone una domanda semplice e radicale: cosa accade quando la legge è costretta a inseguire il potere anziché governarlo?
Due giornate, l’8 e il 9 maggio, dedicate rispettivamente al rapporto tra diritto e potere nei conflitti in atto – con focus sul Medio Oriente e una particolare attenzione all’Iran, con la testimonianza di Carmen Lasorella, storica giornalista e inviata di guerra – e al ruolo delle istituzioni internazionali di fronte alle pressioni delle nuove potenze globali, con la Groenlandia come caso emblematico.
Il convegno parte da Antigone, la figura sofoclea che si oppone alla legge del potere in nome di una legge più antica e non negoziabile, per interrogare il presente. Oggi quel conflitto si ripresenta lontano da Tebe, tra i ghiacci della Groenlandia. Gli Inuit, come Antigone, difendono ciò che non può essere ridotto a merce: la propria terra e la propria cultura.
Tra i protagonisti del dibattito ci sarà Tillie Martinussen, parlamentare del Partito della Cooperazione della Groenlandia, che ha attirato l’attenzione internazionale per la sua difesa della sovranità del proprio Paese di fronte alle pressioni delle grandi potenze. La sua presenza porta al convegno la voce diretta di chi vive il paradosso di Antigone non come metafora letteraria, ma come condizione politica reale.
“In una fase segnata da conflitti e nuove pressioni geopolitiche, il diritto non può inseguire il potere ma deve governarlo. L’avvocatura è chiamata a difenderne la funzione più alta: presidio di giustizia, tutela dei diritti fondamentali e argine a ogni deriva di mera forza”, spiega Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense.
“Il dialogo di Siracusa sui principi della convivenza internazionale è l’occasione per interrogarci su cosa lega una tragedia del V secolo a.C. alle tensioni del presente, quale filo unisce la parola di Sofocle alla realtà della Groenlandia e quali affinità emergono tra mondi solo apparentemente lontani”, aggiunge Vittorio Minervini, vicepresidente della Fondazione dell’Avvocatura Italiana.
Questo il programma
Venerdì 8 maggio
Ore 15 – Saluti istituzionali
- Francesco Greco – Presidente Consiglio Nazionale Forense
- Francesco Favi – Consigliere Consiglio Nazionale Forense del distretto di Catania
- Antonio Randazzo – Presidente Ordine Avvocati Siracusa
- Rosario Pizzino – Presidente dell’Unione dei Fori Siciliani
- Filippo Musca – Direttore Generale, The Siracusa International Institute
Ore 15.45-18 – I Dialogo
Creonte al potere: la legge senza giustizia nel Medio Oriente contemporaneo
Modera: Davide Varì – Direttore Il Dubbio
- Antonio Gagliano – Consigliere Consiglio Nazionale Forense del distretto di Caltanissetta
- Carmen Lasorella – Giornalista
- Tommaso Greco – Professore di filosofia del diritto, Università di Pisa
- Pejman Abdolmohammadi – Professore di relazioni internazionali del Medio Oriente, Università di Trento
Conclude: Patrizia Corona – Vicepresidente Consiglio Nazionale Forense
Sabato 9 maggio
Ore 9 – Saluti istituzionali
- Francesco Napoli – Vicepresidente Consiglio Nazionale Forense
- Vittorio Minervini – Vicepresidente Fondazione dell’Avvocatura Italiana
Ore 9.30-13 – II Dialogo
Il garante infedele: Antigone e il tradimento del diritto internazionale
Modera: Gennaro Grimolizzi – Giornalista Il Dubbio
- Aniello Cosimato – Consigliere Consiglio Nazionale Forense
- Tillie Martinussen – Parlamentare del Partito della Cooperazione Groenlandia
- Mattia Diletti – Professore di Sociologia dei fenomeni politici, Università La Sapienza
- Paolo Bargiacchi – Professore di Diritto internazionale, Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, Università Kore
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni