Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia. Ieri il corteo a Siracusa

In studio con Sara Zappulla, consigliere comunale Pd

Chiuso un tratto della Siracusa-Catania: ecco i percorsi alternativi fino al 3 ottobre

Ultime news

2 minuti di lettura
Il 3 e 4 ottobre

A Siracusa il convegno della Giustizia amministrativa sugli enti locali

L’iniziativa riunirà magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, accademici, segretari comunali e dirigenti della pubblica amministrazione, per offrire una prospettiva sistematica e multidisciplinare sui principali nodi che coinvolgono gli enti territoriali

Il martello di un tribunale

L’iniziativa riunirà magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, accademici, segretari comunali e dirigenti della pubblica amministrazione, per offrire una prospettiva sistematica e multidisciplinare sui principali nodi che coinvolgono gli enti territoriali

2 minuti di lettura

Due giornate di approfondimento, studio e confronto sui temi centrali per la vita delle amministrazioni locali e dei cittadini: il 3 e 4 ottobre 2025, Siracusa all’auditorium del Consorzio Plemmirio accoglierà il convegno “Ottemperanza ed esecuzione negli enti locali, tra scelte amministrative e poteri del giudice”, promosso dall’Ufficio studi e formazione della Giustizia amministrativa in collaborazione con l’Unione nazionale Segretari comunali e provinciali.

L’iniziativa riunirà magistrati del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, accademici, segretari comunali e dirigenti della pubblica amministrazione, per offrire una prospettiva sistematica e multidisciplinare sui principali nodi che coinvolgono gli enti territoriali.

Il dibattito sarà articolato in tre sessioni di lavoro, dedicate ad altrettanti ambiti strategici per la gestione della cosa pubblica: crisi finanziaria degli enti locali, con approfondimenti su dissesto, riequilibrio, vincoli di bilancio, strumenti di ottemperanza e ruolo del commissario ad acta; Ente locale pianificatore e regolatore, con focus sulle funzioni urbanistiche, ambientali e socio-economiche, sulla discrezionalità amministrativa e sulle nuove sfide di turismo, sostenibilità e abusi edilizi ed erogazione dei servizi pubblici fondamentali, dedicata alla tutela dei diritti sociali e delle persone con disabilità, con una tavola rotonda finale su sostenibilità e ruolo dell’ente locale quale garante di uguaglianza e solidarietà.

Ad aprire i lavori, venerdì 3 ottobre, saranno i saluti istituzionali di Ermanno de Francisco, Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Salvatore Veneziano e Pancrazio Savasta (T.a.r. Sicilia), Amedeo Scarsella, Segretario nazionale dell’Unione segretari comunali e provinciali, Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, e Francesco Italia, Sindaco di Siracusa.

Le sessioni saranno presiedute da Carmine Volpe (Presidente aggiunto del Consiglio di Stato), Vincenzo Salamone (Presidente T.a.r. Campania) e Gabriele Carlotti (Presidente aggiunto del CGA Sicilia). Tra i relatori: Ignazio Zingales, Dario Simeoli, Giuseppe Vella, Giuseppe La Greca, Rosario Carrano, Calogero Commandatore, Giovanni Dato, Maria Evelina Riva, Lorenzo Cordì, Silvia Piemonte, Harald Bonura e Maurizio Moscara.

Il convegno intende stimolare un confronto scientifico e operativo sui temi della responsabilità finanziaria, della pianificazione territoriale e della gestione dei servizi essenziali, offrendo spunti per percorsi innovativi e sostenibili che rafforzino l’efficienza amministrativa e la tutela dei diritti fondamentali.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni