A Siracusa il convegno “Made in Italy – Per una nuova strategia industriale”

Il Rotary Club Siracusa Ortigia, in collaborazione con l’associazione “FuturLab – Costruiamo il Futuro”, ha organizzato per sabato 9 maggio alle 15, presso la Sala Poste dell’Ortea Palace Hotel, il convegno “Made in Italy – Per una nuova strategia industriale”, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato al futuro del sistema produttivo italiano.

L’evento vedrà la partecipazione del Capo di Gabinetto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Federico Eichberg, che presenterà la visione istituzionale e le linee strategiche contenute nel recente documento programmatico “Made in Italy 2030”.

Sono previsti gli interventi istituzionali di: Gaetano Tranchina, Presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, Antonio La Ferrara, Presidente di FuturLab, Francesco Italia, Sindaco di Siracusa, Giuseppe Carta, Presidente della IV Commissione Legislativa ARS

A seguire, una tavola rotonda con rappresentanti del mondo dell’informazione, dell’industria, del commercio e della finanza, che offriranno una lettura plurale e concreta delle sfide e delle opportunità legate al Made in Italy nei mercati globali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni che il Rotary Club Siracusa Ortigia promuove per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e società civile e di rafforzare il ruolo della Sicilia all’interno delle nuove strategie nazionali per la competitività e l’innovazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.