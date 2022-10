A Siracusa il convegno regionale di Confcommercio Sicilia

“Il futuro del commercio. L’esperienza del Nord e la crescita del Sud”. E’ il tema centrale della seconda Conferenza di sistema di Confcommercio Sicilia in programma lunedì 24 e martedì 25 ottobre a Siracusa, al Grand Hotel Villa Politi.

La due giorni a Siracusa sarà un importante momento di discussione e confronto che coinvolgerà non solo gli aderenti a Confcommercio ma anche sindacati, associazioni di categoria, istituzioni e i deputati nazionali e regionali appena eletti. Al centro del dibattito il futuro del commercio attraverso lo strumento del Duc – distretto urbano del commercio – funzionale nei progetti di riqualificazione delle città, con l’obiettivo di avviare un dibattito su idee, proposte e possibili soluzioni. Durante la conferenza di sistema, verranno presentate anche le best practice dei DUC avviati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che hanno consentito di ottenere importanti risultati.

La giornata di lunedì 24 ottobre sarà caratterizzata da un momento di confronto interno a Confcommercio mentre il dibattito previsto per martedì 25 ottobre a partire dalle 9 sarà aperto alla città. Dopo i saluti istituzionali di Gianluca Manenti, presidente Confcommercio Sicilia, Patrizia Di Dio, vicepresidente Confcommercio nazionale ed Elio Piscitello, vice presidente Confcommercio Sicilia, sono previsti gli interventi di: Alice Pedrazzi, consigliere Unioncamere Piemonte e Manager del Distretto del Commercio di Alessandria su “Il City Management e le sinergie pubblico/privato dei Distretti”; Alessandra Battisti, professore ordinario di Tecnologia dell’Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza su “La Rigenerazione Urbana all’interno dei Distretti del Commercio” e di Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Varese su “Case History: la provincia di Varese. Le conclusioni sono affidate a Gianluca Manenti mentre a moderare il dibattito sarà Francesco Alfieri, direttore di Confcommercio Siracusa.

“Si tratta di una preziosa occasione di dibattito e riflessione tra operatori pubblici e privati – ha dichiarato Elio Piscitello – che arriva in un momento di grande difficoltà per imprese e famiglie. Il tema centrale della Conferenza sono i Distretti del Commercio perché siamo convinti che siano lo strumento ideale per promuovere anche nella nostra regione reti di governance e coordinamento in grado di innescare virtuosi processi di sviluppo condiviso e sostenibile del territorio. E’ partendo da questi progetti di rigenerazione coordinata e condivisa che si possono avviare tutte quelle azioni indispensabili per la ripresa economica delle nostre città”.