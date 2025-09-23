A Siracusa il convegno su: “Giustizia per la Terra per difendere il bene comune”

La Rete Radiè Resch (associazione di solidarietà internazionale) e il Gruppo di Animazione Missionaria Ad Gentes organizzano un Convegno su: “Giustizia Ambientale, Giustizia per la Terra per difendere il bene comune”.

Relatore Antonio Gustavo Gomez già procuratore federale e avvocato argentino impegnato in investigazione e repressione di reati ambientali. Ha dialogato con Papa Francesco durante la stesura dell’Enciclica “Laudato sii”.

Coordinerà Paolo Tuttoilmondo di Legambiente ed interverranno Davide Viscardi, Sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Siracusa, ed Enzo Parisi di Legambiente.

Il convegno si svolgerà al salone delle Suore Francescane di Siracusa in Via delle Olimpiadi 29 alle ore 18 di venerdì 26 settembre.

Hanno collaborato alla realizzazione del Convegno le seguenti associazioni: Legambiente, Natura Sicula, Il GIT della Sicilia sud-est di Banca Etica, CIAO (centro interculturale di aiuto e orientamento), l’ARCI, le Acli, Libera.

La Coordinatrice della Rete Radiè Resch Maria Rita Vella. La Presidentessa del Gruppo di Animazione Missionaria Ad Gentes