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Politica a Villa Politi

A Siracusa il convegno “Un Sud in trasformazione”: investimenti, Zes e innovazione

di Oriana Gionfriddo ·
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il convegno “Un Sud in trasformazione”: investimenti, Zes e innovazione

Come trasformare le potenzialità del Sud in occasioni concrete di sviluppo? Se ne parlerà a Siracusa nel convegno “Un Sud in trasformazione – Dall’emergenza al metodo, attrarre chi crea futuro”, in programma venerdì 16 ottobre alle 16 al Grand Hotel Villa Politi.

L’incontro sarà un momento di confronto sul futuro del Mezzogiorno. Al centro ci saranno le opportunità di investimento, la Zes unica (la Zona economica speciale per il Sud, che prevede agevolazioni per le imprese), l’innovazione e gli strumenti per sostenere la crescita delle aziende.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, dell’università, della finanza e dell’imprenditoria. Il dibattito sarà diviso in due sessioni e si concluderà intorno alle 18.30.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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