A Siracusa il convegno “Un Sud in trasformazione”: investimenti, Zes e innovazione

Politica · a Villa Politi

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Come trasformare le potenzialità del Sud in occasioni concrete di sviluppo? Se ne parlerà a Siracusa nel convegno “Un Sud in trasformazione – Dall’emergenza al metodo, attrarre chi crea futuro”, in programma venerdì 16 ottobre alle 16 al Grand Hotel Villa Politi.

L’incontro sarà un momento di confronto sul futuro del Mezzogiorno. Al centro ci saranno le opportunità di investimento, la Zes unica (la Zona economica speciale per il Sud, che prevede agevolazioni per le imprese), l’innovazione e gli strumenti per sostenere la crescita delle aziende.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni, dell’università, della finanza e dell’imprenditoria. Il dibattito sarà diviso in due sessioni e si concluderà intorno alle 18.30.