A Siracusa il Corteo Storico della Solidarietà: raccolta doni per i bambini con il tradizionale “buzzetto”

Siracusa si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna della solidarietà e della tradizione. Domenica 21 dicembre 2025, alle 16:30, partirà da Piazza Archimede il Corteo Storico organizzato dall’associazione Il Gozzo di Marika, con il patrocinio del Comune e dell’ARS.

Il corteo, composto da figuranti in abiti nobili e popolani – alcuni dei quali curati da Franca Mirmina – sarà accompagnato dagli sbandieratori di Floridia, da musiche della zampogna e dalla sfilata di costumi realizzati dall’ITAS Sistema Moda dell’I.I.S.S. Antonello Gagini.

Cuore dell’iniziativa è la raccolta dei doni per i bambini: il tradizionale “buzzetto” siracusano fungerà da barca-contenitore, raccogliendo lungo il percorso i regali offerti dai cittadini, che saranno poi distribuiti ai più piccoli in Via Tisia, dove si trovano le casette del Natale.

L’itinerario toccherà le principali vie del centro storico, da Corso Matteotti a Corso Umberto, passando per Via Catania, Corso Gelone, Piazza della Vittoria e Via Di Natale, per poi concludersi in un clima di festa e partecipazione.