A Siracusa il Festiva dell’Educazione nel nome di Pino Pennisi e Matteo Di Franca

Attualità · il programma

Inizierà domenica prossima (15 novembre) a Siracusa, per concludersi giorno 22, la nona edizione del “Festival dell’Educazione – Sulle orme di Pino Pennisi”, una settimana di eventi dedicati ai diritti di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Il tema scelto quest’anno è: “I sogni non hanno limiti”, un invito rivolto soprattutto alle nuove generazioni a coltivare passioni, ideali e progetti di vita nella consapevolezza che ogni cambiamento nasce dalla capacità di immaginare un futuro migliore.

Ideato, promosso e sostenuto dall’amministrazione comunale di Siracusa, che lo organizza grazie all’impegno della struttura di Siracusa Città Educativa, il Festival è dedicato a Pino Pennisi, dipendente comunale e promotore di iniziative per la crescita civile delle giovani generazioni scomparso prematuramente. Momento clou della rassegna sarà, giovedì 19, la XVII Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, iniziativa creata proprio da Pino Pennisi e che ogni anno coincide con con la Giornata mondiale che, grazie all’Unicef, ricorda la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Ma quest’anno uno spazio particolare sarà riservato anche al ricordo di Matteo Di Franca, il presidente della Consulta comunale giovanile morto lo scorso luglio in un incidente. Di Franca collaborava con Città Educativa anche nelle iniziative del Festival e ha lascito un segno profondo per le sue azioni concrete portate avanti nel segno della generosità, della giustizia e dell’attenzione verso gli altri.

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“La sua voce, il suo esempio e la sua capacità di credere in una città più consapevole, aperta e partecipata – afferma il sindaco Francesco Italia – continuano ad essere un riferimento per tanti giovani. Dedicare a lui questa edizione significa custodirne il ricordo attraverso ciò che ha caratterizzato il suo percorso: la convinzione che ogni persona possa contribuire a migliorare il mondo che la circonda e che i sogni possono diventare impegno, responsabilità e cambiamento. Anche quando una vita si interrompe troppo presto, continuano a camminare attraverso le persone che li raccolgono e li portano avanti”

Il programma del festival prevede incontri, laboratori, mostre, spettacoli ed esperienze dedicate all’educazione, alla partecipazione, ai diritti, alla pace e all’inclusione, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado, associazioni, istituzioni e cittadini in un percorso condiviso di crescita e confronto. Il luogo deputato sarà l’Urban Center di via Nino Bixio ma saranno coinvolte altri luoghi della città.

Di seguito il programma.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Il Festival si apre alle ore 10:00 presso l’Urban Center – Sala B, con l’evento inaugurale a cura di Siracusa Città Educativa.In contemporanea, presso la Sala A dell’Urban Center, si terrà L’angolo di Matteo, a cura di GIOSEF Siracusa. Il progetto prevede la realizzazione di una scritta artistico – calligrafica che impreziosisca, al di sopra dell’allestimento fotografico già predisposto nel soppalco della Sala A.

La giornata proseguirà alle ore 19:00, presso l’Urban Center – Sala B, con una rappresentazione tealtrale dal titolo “Donne Donne Donne” a cura di ANPI.

Dal 15 novembre al 15 Dicembre presso la Sala A dell’urban center sarà installato un pannello interattivo a cura della consulta comunale femminile dal titolo “Una domanda che non facciamo mai”. Se una donna che conosci subisce violenza, sapresti cosa fare?

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE

Alle ore 9:30 presso la Biblioteca Museo Elio Vittorini, Via Roma 31, ci sarà un’attività dal titolo “La libertà irrequieta, giovanissimi partigiani in sicilia”.

Alle ore 9.00 presso l’istituto Rizza -Insolera di Siracusa si svolgeranno laboratori psicoeducativi curati da Altrapsicologia sicilia.

Alle ore 17:00, presso MADE Program, si terrà l’inaugurazione della mostra «HeArt of Gaza» e la proiezione del cortometraggio «Three Wishes in Gaza». Interverrano il curatore Mohammed Timraz e il regista Marco Pirrello.

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

Alle ore 09:30, presso la Biblioteca Arcivescovile, si terrà un laboratorio a cura di Kairos s.r.l.

Alle ore 10:00, presso l’Antico Mercato, l’associazione Oià propone un’attività dal titolo “I sogni non hanno limiti”. L’iniziativa, che proseguirà anche mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, promuove la realizzazione di un dipinto murale in collettivo in cui i giovani sono invitati a dipingere o scrivere per rappresentare il proprio pensiero in relazione al sogno.

Proseguono, inoltre, le attività al MADE promosse dal progetto “Memoria Viva”. Dalle 9,30 alle

12.30 ci saranno attività laboratoriali a cura di Città Educativa. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, si svolgerà un incontro dal titolo “Essere pace per educare alla pace”, una pratica Anandayoga con Cettina Bramante.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

Alle ore 09:00, presso l’Antico Mercato, ANPI propone un’attività dal titolo “Oltre ogni confine, la forza dei sogni” in cui verrà l’autore Antonio Mazzeo, scrittore, docente e saggista a cui è stato attribuito il nobel della pace nel 2020.

Alle ore 09:30, presso la Biblioteca Arcivescovile, torna I sogni abitano i libri, a cura di Kairos s.r.l.

Alle ore 9.30 presso il MADE ci saranno attività laboratoriali a cura di Città Educativa. Nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, il programma propone il mini laboratorio «Il Kasalà, un’arte antica per una cultura di pace oggi», a cura di Antonella Verdiani. A seguire, lo spettacolo teatrale «Acqua, Terra» di Giovanni Cilluffo e alcune letture.

Alle ore 9.00 presso le sale A e B dell’Urban Center si svolgere il Job Day, iniziativa che vedrà coinvolte una pluralità di realtà imprenditoriali del territorio con l’obiettivo di favorire l’inclusione lavorativa, valorizzare competenze e talenti e promuovere nuove opportunità professionali attraverso il dialogo con aziende, enti e servizi per il lavoro.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

Alle ore 09:30, presso la Biblioteca Arcivescovile, si rinnova l’appuntamento con I sogni abitano i libri, a cura di Kairos s.r.l.

alle ore 9.00 partirà il corteo per la Marcia dei Diritti dal Foro Siracusano che terminerà presso il Foro Vittorio Emanuele II (marina) in cui vi saranno una serie di attività ludiche presso il Villaggio dei diritti.

Presso il MADE Program, dalle 16:00 alle 18:00, vi sarà un incontro con la professoressa Daniela Potenza (UniME), dal titolo «Passi di ecoresistenza nella letteratura palestinese». A seguire, spazio a Voci e tamburi delle donne del Coro del Mare (40 minuti).

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Alle ore 10:00, presso l’Urban Center – Sala B, V.A.N. si terrà un laboratorio teatrale ludico ed esperenziale che, attraverso il corpo, il movimento e l’immaginazione accompagna i bambini alla scoperta delle emozioni e dell’importanza dello stare insieme.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, presso l’Urban Center – Sala B, AltraPsicologia Sicilia propone una lettura multidisciplinare e territoriale del fenomeno NEET attraverso il contributo della psicologia, dell’educazione non formale e del lavoro sociale.

Alle 16:00, presso MADE Program, si terrà l’incontro «Una sfida per la scuola, educare alla pace», con gli interventi dei professori Nino de Cristoforo e Lorenzo Perrona.

Alle ore 17.30 presso il centro C.I.A.O., in via piave 122,ci sarà un incontro di testimonianze sul tema della migrazione.

SABATO 21 NOVEMBRE

Alle ore 10:30, presso l’Urban Center – Sala B, ci sarà una rappresentazione dal titolo “l sogno della pace”, a cura di U.D.I. Siracusa per 10 100 1000 Piazze per la pace.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, presso il Talete, ASD Baskin organizza Un torneo di Matteo.

Sempre alle ore 15:00, presso la Scuola L. Einaudi, andrà in scena lo spettacolo “La matematica dei cornuti”, a cura di Lo Scrigno Aretuseo.

La giornata si concluderà alle 18:30, presso l’Urban Center – Sala B, con l’Associazione Musicale Culturale Vittorio Guardo che presenterà “La musica accompagna i sogni”.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

L’ultima giornata del Festival si apre alle 10:00, presso l’Urban Center – Sala B, con Spazi di Vita, a cura di Acto – Sicilia.

Alle ore 10:30, presso l’Urban Center – Sala A, il Maestro d’Arte Luigi Fatuzzo inaugurerà una mostra visitabile per l’intera settimana.

Alle ore 10.00 presso il Parco di Piazza Adda, le associazioni Afadipsi, Angsa e Aipd si occuperanno di riqualificare una panchina trasformandola in un’opra d’arte visiva e sensoriale dedicata alla lettura.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, presso l’Urban Center – Sala B, è previsto un evento che vede come protagonisti le associazioni Diversamente Uguali, Croce Rossa italiana, GIOSEF Siracusa e Ninphea.