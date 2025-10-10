A Siracusa il Festival della Filosofia Attiva: “Teseo, l’Eroe Filosofo”

La filosofia come “arte di vivere” arriva a Siracusa con la 7° edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva di Nuova Acropoli. La sede locale dell’associazione organizza per sabato 11 ottobre alle ore 17, al il Parco Inclusivo di via Malta, un evento dal titolo “Teseo: l’Eroe Filosofo. Viaggio alla ricerca di sé”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Syrakous srl e Siracusa Città Educativa, e con il patrocinio del Comune di Siracusa, propone un percorso interattivo che unisce racconti, giochi e momenti di riflessione, invitando il pubblico a esplorare il concetto di filosofia come guida pratica per la vita quotidiana.

L’ingresso è libero, con l’obiettivo di rendere la filosofia accessibile a tutti, grandi e piccoli, e di stimolare la curiosità e la crescita personale dei partecipanti.