Attualità · Academy

La violenza di genere non comincia con un livido. Comincia con la progressiva privazione della libertà e dello spazio psicologico. Per insegnare a riconoscere questi “segnali invisibili”, gli studenti della Scuola internazionale Academy di Siracusa, con il supporto delle formatrici del Centro antiviolenza Ipazia, hanno trasformato il parco del loro campus nel “Giardino delle voci”, un’installazione artistica e sensoriale.

Il progetto rovescia il tradizionale approccio frontale e punta sul coinvolgimento diretto dei ragazzi. A fare da guida ai coetanei non saranno gli adulti ma gli studenti stessi, lungo un percorso immersivo diviso in diverse tappe di riflessione.

L’esperienza si apre con un momento di raccoglimento in memoria delle vittime e prosegue con un’esplorazione immersiva della vulnerabilità. I giovani visitatori attraverseranno spazi pensati per far percepire il peso del controllo e della violenza psicologica e fisica. Seguirà un cammino di consapevolezza, costruito come un’installazione sensoriale, che accompagnerà i ragazzi dalle dinamiche relazionali tossiche fino all’affermazione della propria identità, della libertà e del rispetto reciproco.

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“Per questo 25 novembre abbiamo immaginato un’esperienza capace di parlare in profondità alla sensibilità dei ragazzi, andando oltre la tradizionale lezione in aula”, spiega la direzione di Academy. “Vivere fisicamente la sensazione di uno spazio invaso e percorrere un sentiero che porta dall’oppressione all’amore sano ha un impatto nettamente superiore a qualsiasi lezione teorica. Come scuola sentiamo una profonda responsabilità sociale e crediamo che il nostro compito non si esaurisca nell’insegnamento tradizionale. Insieme al Centro Ipazia portiamo avanti questi valori con convinzione, e oggi vogliamo condividere questa consapevolezza con tutta la comunità cittadina, perché il cambiamento reale parte dalle nuove generazioni”.

L’iniziativa coinvolgerà l’intera comunità dell’Academy in due momenti:

-Mercoledì 25 novembre alle 12.30: inaugurazione ufficiale delle installazioni, con tutto lo staff e la direzione.

-Venerdì 27 novembre, dalle 9.30 alle 12.30: il giardino accoglierà la visita guidata di tutti gli studenti internazionali. Accompagnati dai coetanei, attraverseranno il percorso per una riflessione collettiva sul valore dell’ascolto e della libertà.