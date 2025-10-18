A Siracusa il pellegrinaggio di Metropolia per la famiglia

Si intitola “Famiglie, seme di speranza e di fraternità”, il pellegrinaggio di Metropolia per la famiglia che avrà luogo domani, domenica 19 ottobre, nella chiesa Cattedrale a Siracusa.

L’iniziativa è promossa dagli uffici per la pastorale della famiglia delle Diocesi di Siracusa, Noto e Ragusa, dal Forum delle associazioni familiari di Siracusa e dal Rinnovamento nello Spirito Santo di Siracusa, Noto e Ragusa. Un evento per genitori, figli, nonni in preghiera al quale prenderanno parte l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, il vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo e il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa.

Il raduno alle 9.30 al Tempio di Apollo, in Ortigia. Poi l’avvio del pellegrinaggio verso la Cattedrale in piazza Duomo, il rito del passaggio della Porta Santa, il saluto da parte di monsignor Rumeo, l’introduzione della giornata. Seguirà la testimonianza dei coniugi Daniela e Maurizio Colucci e le conclusioni di monsignor La Placa. Alle 12 la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Francesco Lomanto alla quale seguirà l’adorazione turistica. Alle 13:30 pranzo a sacco.