A Siracusa il primo convegno regionale sulle politiche familiari

Ha visto la partecipazione di circa 300 persone, tra dirigenti e amministratori della Regione e di enti locali ed esponenti di associazioni del terzo settore, il primo convegno tenuto in Sicilia sulle politiche familiari. Ad organizzarlo a Siracusa è stato il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari, Salvo Sorbello, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo e con la partecipazione della Città di Siracusa e dell’Assessorato Regionale alla Famiglia della Regione Siciliana.

Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa e il Sindaco di Siracusa Francesco Italia hanno messo l’accento sulla necessità di sostenere le famiglie, mentre Salvo Sorbello ha ricordato che la provincia di Siracusa in dieci anni ha perso 20mila abitanti, come se fosse scomparsa una cittadina come Pachino, Noto, Rosolini o Lentini. Dopo Dario Micalizio, Presidente Regionale Forum Famiglie, la ministra per la famiglia Elena Bonetti, in video, ha illustrato gli ultimi provvedimenti del governo, come l’assegno unico.

Gian Carlo Blangiardo, Presidente dell’Istat, ha snocciolato una serie impressionante di dati, che evidenziano come la Sicilia stia andando verso un suicidio demografico e Antonio Scavone, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, ha assicurato l’impegno del governo Musumeci.

Salvo Raffa, Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo ha sottolineato il ruolo fondamentale del terzo settore, mentre Gianluca Manenti, Presidente Regionale Confcommercio e Francesco Ferreri, Presidente Regionale della Coldiretti, hanno messo in luce i riflessi negativi che la denatalità provoca sul futuro produttivo della nostra isola.

Gigi De Palo, Presidente Nazionale del Forum Associazioni Familiari ha poi coordinato una tavola rotonda sulle politiche familiari tra sindaci della provincia di Siracusa, con la partecipazione di Maria Letizia Di Liberti, Dirigente Generale Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.