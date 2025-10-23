A Siracusa il primo evento nazionale dedicato al capitale umano come leva di sviluppo

Oggi e domani a Siracusa al Teatro Massimo di Ortigia, la prima edizione dell’Education and Open Innovation Forum, un evento a cura di Confindustria che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale, in una logica di open innovation.

Due giornate di lavori per discutere delle sfide decisive per il futuro del Paese: il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e le competenze digitali; la valorizzazione della filiera tecnico-professionale e degli ITS Academy; il rapporto tra università, ricerca, startup e imprese, con attenzione a spin-off, open innovation e dottorati industriali.

Il Forum è anche l’occasione per presentare la visione di Confindustria su un nuovo piano strutturale di collaborazione tra impresa e sistema educativo. Parteciperanno i vertici di imprese italiane e internazionali, rappresentanti del mondo della scuola e dell’università, istituzioni e stakeholder.

“Siracusa crede molto nella formazione”. Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha dato il benvenuto al teatro. Il presidente di Confindustria Siracusa Giampiero Reale ha tenuto a precisare che “Confindustria tiene molto a questo evento”. Ma non manca di sottolineare anche la fuga dei giovani cervelli verso l’estero.

L’assessore Tamajo ha il suo intervento ricordando l’importanza del capitale umano in un mondo del lavoro che cambia sempre