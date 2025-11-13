A Siracusa il quarto torneo di Burraco solidale

Anche quest’anno lo scopo del 4° Torneo di Burraco solidale dell’associazione Lo Scrigno di Aretusa diventa occasione per unire appassionati e per fare del bene, nonché per sensibilizzare all’importante tema della solidarietà.

L’educazione alla solidarietà, infatti, vuol dire interiorizzare principi cardini per agire consapevolmente nella quotidianità.

Il Burraco rappresenta il gioco perfetto per rinnovare una forte fratellanza ed un sentimento di responsabilità nei confronti del prossimo. Un semplice gioco di carte, come il Burraco, riesce così a riunire tutti i partecipanti in un solo sentimento di solidarietà, con lo scopo di offrire aiuto materiale alla collettività (oltre a favorire la socializzazione). Grazie anche al Burraco vengono migliorate le condizioni di vita di numerosi malati, anziani, persone prive di lavoro e tutti coloro che non dispongono di mezzi per vivere dignitosamente.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Missione delle Suore Francescane di Maria di Via dell’Olimpiade 29 che non hanno bisogno di presentazione in quanto molto attive sul territorio e su tanti fronti umanitari.

Per tutto questo vi aspettiamo in via Randone 14 a Siracusa il 17 dicembre alle 16,30. Info e prenotazioni via whatsapp al 3208577043

Si ringrazia il Circolo di Burraco Fibur “Re&Regine” per aver aderito e collaborato all’iniziativa.