A Siracusa il sit-in per l’acqua pubblica sotto la Prefettura

La CGIL di Siracusa e la Camera del Lavoro “La Borgata” esprimono la propria adesione al sit-in di protesta promosso dal Forum Provinciale per l’Acqua Pubblica, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 18:30 sotto il palazzo della Prefettura.

I prolungati e sistematici disservizi nella rete idrica, che da settimane stanno mettendo in ginocchio interi quartieri della città, Ortigia, Borgata e Neapolis, non rappresentano più soltanto un danno economico o un intollerabile disagio strutturale. Siamo ormai di fronte a una vera e propria emergenza igienico-sanitaria che colpisce al cuore i diritti fondamentali delle persone.

In una nota congiunta, il responsabile della Camera del Lavoro “La Borgata”, Alessandro Acquaviva, e il Segretario Generale della CGIL provinciale, Franco Nardi, denunciano la gravità della situazione: “La totale carenza o la gravissima insufficienza nell’erogazione dell’acqua stanno generando situazioni di invivibilità nei quartieri del centro e nelle contrade marine. Come sindacato non possiamo restare inermi dinanzi a questo dramma: le conseguenze più feroci di questa crisi stanno ricadendo inevitabilmente sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Parliamo di famiglie con anziani, malati cronici e soggetti fragili, per i quali la disponibilità d’acqua è un requisito essenziale di salute, cura e dignità quotidiana.

Chi ha l’obbligo giuridico e morale di garantire la salute pubblica non può trincerarsi dietro il silenzio o giustificare tutto con la transizione verso il nuovo gestore.”

Per queste ragioni, mercoledì 27 maggio la CGIL e la Camera del Lavoro saranno in piazza a fianco dei cittadini, dei comitati e degli operatori economici. L’acqua è un bene comune e un diritto universale: la salute dei siracusani non può attendere i tempi della burocrazia.

Europa Verde Siracusa – AVS annuncia invece di partecipare all’incontro di venerdì 29 maggio, convocato dal Forum Provinciale per l’acqua pubblica nella sede dell’associazione “Il Cerchio” di via Armando Diaz. Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) spiega: ““Siracusa, città di luce e di acqua” è lo slogan che è stato utilizzato per celebrare il riconoscimento della nostra città come patrimonio Unesco. C’è un paradosso immenso tra questo slogan e quello che è accaduto ed accade oggi a Siracusa. Di quale acqua stiamo parlando? Quella dell’abbassamento del punto piezometrico delle falde acquifere che hanno determinato una insalizzazione dei pozzi tali da rendere l’acqua emunta con valori di cloruri quattro volte superiori rispetto alla normativa, quella salmastra e dura impossibile da bere, quella, tantissima, persa nella rete colabrodo di distribuzione, quella che non arriva nelle case dei siracusani a causa delle rotture continue sul sistema di adduzione dei serbatoi, quella che delle poche casette dell’acqua, in molti casi e spesso non funzionanti o lasciate in condizioni di incuria o quella acquistata a caro prezzo da siracusani?

“Siracusa, città di luce e di acqua”. Che fine ha fatto l’acqua pubblica che ha caratterizzato da millenni la nostra città? L’acqua che sta alla radice del nome Siracusa, quella del mito greco di Aretusa e Alfeo, quella dei bagni ebraici, degli ipogei dove l’acqua veniva incanalata, quella dell’ Acquedotto Galermi, un miracolo di ingegneria romana.

“Siracusa, città di luce e di acqua”. L’acqua pubblica di Siracusa è finita sul tavolo di una partita di potere, di una logica spartitoria, di un paradosso burocratico, di una scontro giudiziario, di un blocco degli investimenti, di impossibilità di richiedere finanziamenti a bandi Pnrr ed europei, di una speculazione economica perpetrata ingiustamente ai danni della cittadinanza, che non permette nemmeno di eseguire la manutenzione ordinaria e le riparazioni d’emergenza, in un incrocio/scontro pericoloso per la città che vede protagonisti Siam, Aretusacque, il commissario Ati, sindaci di comuni a favore della società mista pubblico-privata e sindaci che sostengono la gestione in economia, diretta del Comune. Una gestione idrica della città rimasta intrappolata nelle aule dei tribunali del Tar e del Cga.

Tutto ciò ha avuto e avrà l’effetto di incrementare i costi per i cittadini, di ridurre la qualità e la qualità del Bene pubblico, collettivo, non negoziabile, fondamentale per la nostra vita e per la nostra città.

Eppure la normativa attuale sull’acqua potabile, il D.Lgs 18/2023 e il D.Lgs 102/2025, impongono obblighi stringenti che per Siracusa, nello stato in cui si trova, rappresentano una sfida enorme. Dai parametri indicatori della qualità dell’acqua, al piano di Sicurezza dell’acqua per l’intera filiera (dalle falde, ai grandi serbatoi, al rubinetto del cittadino), dall’obbligo di valutare le perdite strutturali della rete e attivare immediatamente piani drastici di riduzione dello spreco, all’obbligo di trasparenza con il diritto dei cittadini di ricevere informazioni chiarissime aggiornate, anche in bolletta, sui livelli di purezza dell’acqua del proprio rubinetto, all’obbligo di promozione dell’uso dell’acqua di rubinetto nei locali pubblici e nelle mense (rendendo ovviamente, prima, l’acqua di Siracusa idonea all’idratazione umana).”

Sinistra Italiana-Avs annuncia di voler partecipare al sit-in in piazza Archimede: “Anche noi scendiamo in piazza per unirci alla lotta delle cittadine e dei cittadini che rivendicano il diritto ad avere l’acqua, bene primario, essenziale e pubblico. – si legge in una nota – Un’ Amministrazione totalmente incapace di garantire l’arrivo dell’acqua nelle case di tantissime famiglie, con anziani e persone bisognose di cure che stanno pagando sulla loro pelle un disservizio diventato cronico e sempre più diffuso. Una rete colabrodo non risanata, interventi a spot e inefficaci e un servizio di fornitura acqua con autobotti totalmente nel caos. Ancora, un guasto al giorno e continue interruzioni di fornitura d’acqua: una città in ginocchio.

E sta per arrivare la stagione estiva. Si è toccato il fondo. È il momento di alzare la protesta. Vogliamo l’acqua. Basta chiacchere.”