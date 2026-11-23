Cultura · 25 novembre

Il teatro come strumento per riflettere sulla violenza contro le donne. Mercoledì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 18 il Grand Hotel Alfeo di Siracusa, in via Nino Bixio 5, ospita “Libere di essere – Teatro e antiviolenza”.

L’iniziativa è organizzata da Sesto Senso Piccola Compagnia Teatrale, Fildis Siracusa e Lions Club Siracusa Archimede. In scena c’è “La matematica dei cornuti”, con testo e regia di Deila Caruso. Ad aprire la serata sarà la presidente di Fildis Siracusa, Giulietta Irene Gionfriddo.

Gli interpreti:

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-Vito Politi (Tuccio Torrisi);

-Rosa Rosella (Evelina, detta Eva);

-Sal Dell’Arte (Edoardo e Totò);

-Maria Cannella (Irina);

-Remigia Abela (Esmeralda);

-Sabrina Natalini (Lola Star);

-Nellina Piccolo, Paolo Migneco e Mariella Neri (i cognati);

-Lucia Rendis e Paolo Costa (i compari).

Dietro le quinte lavorano Nellina Piccolo (assistente di scena), Mariella Neri (assistente di palco), Paolo Migneco (scenografie), Francesco Ruma (regia audio e luci) e Paolo Costa (allestimento scenico). Le foto sono di Alessia Amodeo.