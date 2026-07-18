A Siracusa il termometro supera i 43 gradi

Attualità · Sias

La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Caltagirone che segna 45,3 gradi. Ad Aragona (Agrigento) termometro a 45 gradi, a Mineo (Catania) la centralina della Sias segnala 44,9 gradi e a Riesi (Caltanissetta) 44, 7 gradi. A Catania la temperatura ha toccato 39,2 gradi e a Palermo 37,4, a Siracusa 43,1, a Trapani 38,3.

La circolazione anticiclonica che investe direttamente il Mediterraneo centrale facendo affluire in quota masse d’aria calda anche oltre 28°C alla quota di 850 hPa continua a persistere senza cedimenti, manifestando solo lievi variazioni nell’intensità della ventilazione prevalente al suolo, che guida la distribuzione dell’accumulo di calore sulle aree interne. La temperatura in quota dovrebbe continuare a risultare in questa fase con valori elevati anche vicino alle coste in caso di brezza debole o assente. La fascia tirrenica continua ad essere lievemente favorita dall’attenuazione offerta dalle brezze marine, che a loro volta sono però indebolite dalla temperatura del mare molto elevata.

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Il quadro dovrebbe persistere senza grandi variazione fino a lunedì, mentre martedì si profila la possibilità di un’intensificazione della ventilazione di Ponente al suolo per effetto dell’avvicinamento di un flusso atlantico debolmente perturbato; in tal caso è possibile che si verifichi un ulteriore aumento dei valori termici specie sul settore ionico, dove potrebbero essere registrate punte di 45-46 °C.