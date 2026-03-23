A Siracusa “Il verde pubblico per il miglioramento della qualità della vita”, venerdì presentazione del convegno nazionale

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Siracusa organizza il convegno nazionale dal titolo “Il verde pubblico per il miglioramento della qualità della vita”. L’importante appuntamento, che riunirà a Siracusa studiosi e specialisti del settore da tutta Italia, sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 27 marzo alle ore 10 nei locali di Ermes Space, in Viale Teracati 90.

A presentare il convegno saranno: Paolo Terranova, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Siracusa; Michele Salvatore Lonzi, Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine; Giuseppe Iacono, Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia; Delfo Brogna, Dirigente Provinciale del Corpo Forestale; Francesco Azzaro, Dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura; e Antonino Attardo, agronomo e paesaggista.

Il convegno nazionale è in programma venerdì 24 aprile alle 9 nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Siracusa. L’iniziativa punta ad accendere i riflettori su una delle emergenze ambientali più urgenti: il crescente dissesto idrogeologico nelle aree collinari e montane e il rischio alluvioni nelle zone vallive, fenomeni aggravati dall’abbandono progressivo dei territori interni e dalla mancanza di politiche strutturate di tutela del territorio e del verde urbano. Il convegno si rivolge agli amministratori locali, regionali e nazionali, con l’obiettivo di stimolare una riflessione concreta sulle politiche ambientali e territoriali.