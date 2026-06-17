A Siracusa il VII Laboratorio ANCI sulla Valutazione di Impatto Generazionale dei DUP comunali

Si svolgerà venerdì 19 giugno, dalle ore 10.00 alle 13.30 presso il Salone Borsellino di Piazza Duomo a Siracusa, il VII Laboratorio ANCI dedicato alle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Generazionale (VIG) dei DUP comunali. L’iniziativa è realizzata da ANCI Nazionale, nell’ambito delle attività finanziate dal Fondo Politiche Giovanili, in collaborazione con ANCI Sicilia e Comune di Siracusa, con il supporto scientifico della Fondazione RiES.

La VIG rappresenta uno strumento innovativo di supporto alla programmazione locale che consente di valutare gli effetti delle politiche pubbliche sulle giovani generazioni, introducendo una prospettiva intergenerazionale nelle decisioni dell’amministrazione. L’obiettivo è favorire una programmazione sempre più attenta alla sostenibilità sociale e alla capacità degli interventi locali di offrire opportunità di crescita, anche economica, per i giovani, favorendo l’attrattività dei territori per i giovani.

Il percorso di formazione e affiancamento tecnico ai Comuni è stato avviato lo scorso anno da ANCI con la pubblicazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Generazionale “locale”, con il supporto scientifico della Fondazione RiES. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di laboratori di pratica che ANCI sta realizzando in diverse regioni italiane per accompagnare le amministrazioni locali nell’applicazione della VIG ai propri documenti di programmazione locale ed è rivolto ad amministratori e tecnici comunali interessati ad approfondire modalità e strumenti per la sua implementazione a livello territoriale.

Ad aprire i lavori venerdì 19 giugno saranno Francesco Italia, Sindaco di Siracusa, e Marco Zappulla, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Siracusa. Interverranno inoltre Paolo Amenta, Presidente di ANCI Sicilia e Sindaco di Canicattini Bagni, e Simone Digrandi, Coordinatore della Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia ed Assessore alle Politiche Giovanili e all’Impatto Generazionale delle Politiche Pubbliche del Comune di Ragusa, il primo in Sicilia ad avviare il processo per l’adozione della VIG, facendo da apripista per le altre amministrazioni locali, prima fra tutte Siracusa, che ospita questo settimo appuntamento nazionale.

L’inquadramento tecnico-scientifico sarà affidato al Prof. Luciano Monti, Condirettore Scientifico della Fondazione RiES e Senior Fellow della Luiss School of Government, e a Simona Elmo, Responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili di ANCI. Come di consueto, la II sessione sarà alle principali esperienze, con gli interventi di Giorgia De Giacomi, Consigliera comunale di Bologna e Delegata ANCI Emilia-Romagna all’impatto generazionale delle politiche pubbliche, Francesco Brianzi, Assessore alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca Scientifica del Comune di Piacenza, ed Emanuela Allegri, Responsabile del Servizio Giovani del Comune di Parma, Capitale Europea dei Giovani 2027.

La parte centrale del laboratorio sarà invece dedicata ad esercitazioni e simulazioni operative condotte dagli esperti ANCI e dai ricercatori della Fondazione RiES.