A Siracusa il XIII Congresso Cardiologico-Internistico

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“Innovazione ed interdisciplinarietà nel management del paziente complesso” è il tema del XIII Congresso Cardiologico-Internistico che si terrà nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 novembre 2026 all’Hotel Parco delle Fontane di Siracusa.

L’evento è promosso dall’Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale “E.Muscatello” di Augusta e dall’Unità operativa di Medicina Interna dell’Ospedale Umberto I di Siracusa, con la direzione scientifica dei rispettivi direttori dei reparti Giovanni Licciardello e del Roberto Risicato.

Durante i lavori, che avranno inizio alle 10 di venerdì 13 novembre, dopo il saluto dii apertura del commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci e del direttore sanitario Salvatore Madonia, si affronteranno in modo interdisciplinare le principali criticità legate alle patologie cardiovascolari e alle relative complicanze nei pazienti fragili e polipatologici.

Il programma prevede il contributo di numerosi specialisti per l’approfondimento di temi quali la gestione clinica dell’obesità, le nuove opportunità terapeutiche per le cardiomiopatie e lo scompenso cardiaco, l’evoluzione della chirurgia valvolare mininvasiva, l’aritmologia avanzata e i trattamenti innovativi per l’ipercolesterolemia e le patologie trombotiche.

Accanto alle sessioni tematiche e alle letture magistrali dei professori Corrado Tamburino e Leonardo Calò, il congresso dedicherà attenzione al tema dell’integrazione tra strutture ospedaliere e medicina territoriale. La giornata di sabato 14 novembre si concluderà con una tavola rotonda che metterà a confronto le esperienze e i pareri dei diversi operatori sanitari sulle prospettive di sviluppo dei servizi territoriali e della telemedicina nella realtà della provincia di Siracusa.

Il congresso è promosso con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Siracusa, di FADOI Società scientifica di Medicina Interna e prevede il rilascio di 12 Crediti ECM validi per tutte le professioni sanitarie.