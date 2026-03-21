A Siracusa iniziative per favorire l’adozione di cuccioli di cani e gatti. Per tutte le domeniche mattina dei mesi di marzo e aprile, piazza Santa Lucia ospiterà i gazebo delle associazioni locali: Leal, Anpav, Lav, Enpa, Amici per la Coda, Balzoo e Balzoo Sicilia Sud Orientale, impegnate nella promozione delle adozioni di cuccioli di cani e gatti.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato al Randagismo del Comune di Siracusa, nella persona dell’assessore Palma Daniela Vasques, assieme alla consulente al Randagismo Maria Luisa Tiralongo, con la collaborazione delle Associazioni. L’appuntamento intende sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’adozione responsabile e valorizzare il ruolo svolto dalle realtà associative locali nell’assistenza, nella cura e nella ricerca di una famiglia per gli animali.

I volontari saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni sulle attività delle associazioni e sulle procedure di adozione.