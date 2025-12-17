A Siracusa la celebrazione degli 80 anni di Confcommercio con la premiazione delle imprese storiche del territorio

Si è svolto ieri al Teatro Comunale di Siracusa l’evento celebrativo per gli 80 anni di Confcommercio-Imprese per l’Italia nella città aretusea, organizzato da Confcommercio Siracusa. Un momento solenne e partecipato che ha visto protagoniste le imprese del territorio con la presentazione del primo volume de “Il Commercio racconta la Storia”, contenente le prime 14 imprese con almeno 60 anni di attività; un progetto editoriale volto a costruire, anno dopo anno, un itinerario del commercio storico per cittadini e turisti della provincia, e pensato per dare voce e visibilità alle imprese longeve che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico locale.

Ad aprire l’evento è stato un videomessaggio del Presidente Confederale Carlo Sangalli, che ha salutato il Presidente Provinciale Francesco Diana e tutti gli imprenditori associati di Siracusa, sottolineando l’importanza di tenere vive e vitali le nostre città attraverso il commercio di prossimità, l’imprenditoria locale e i valori dell’associazionismo, che danno forza e identità alle comunità.

Hanno preso parte alla cerimonia numerose Autorità Istituzionali e Pubbliche Amministrazioni, tra cui il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, il Presidente del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa Michelangelo Giansiracusa ed il Vicesindaco di Siracusa Edy Bandiera assessore alle attività produttive, insieme ai Rappresentanti delle principali Istituzioni locali e delle categorie economiche.

Da tutti gli interventi è emersa la comune volontà di collaborazione per programmare azioni e sviluppare progetti a supporto del tessuto produttivo provinciale, partendo dalla valorizzazione delle imprese che, rimaste fedeli alla propria identità, sede o settore, a testimonianza di un legame autentico con il territorio e la comunità, guardano al futuro formando le nuove generazioni e innovandosi con gli adattamenti imposti dal mercato in evoluzione.

“Celebrare 80 anni di Confcommercio – ha dichiarato il presidente Diana – significa riconoscere il valore del lavoro, della resilienza e del presidio umano e culturale che le imprese rappresentano. Con questo ambizioso progetto che si rinnova annualmente vogliamo fissare la memoria del passato per costruire il futuro, creando una rete tra generazioni di imprenditori”.

L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di rilancio dell’identità commerciale della provincia, e ha raccolto grande partecipazione da parte del pubblico, delle famiglie imprenditoriali e dei giovani, che guardano con nuovo interesse alla cultura d’impresa.