A Siracusa la finale regionale del premio Cambiamenti di Cna

Siracusa si prepara ad accogliere la finale regionale del Premio Cambiamenti, il riconoscimento promosso da Cna Nazionale che da anni valorizza le imprese italiane capaci di innovare, crescere e trasformarsi in modo sostenibile e competitivo.

L’appuntamento è fissato per giovedì 27 marzo 2025 alle 10.30 presso l’Auditorium del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa, una cornice di straordinario valore culturale e simbolico per celebrare l’eccellenza imprenditoriale siciliana.

La finale regionale rappresenta il culmine di un percorso selettivo che ha visto competere imprenditori da tutta la Sicilia, protagonisti di storie di innovazione, coraggio e visione. Le realtà finaliste si contenderanno l’accesso alla fase nazionale del Premio, portando alta la bandiera dell’imprenditoria siciliana.

“Siamo entusiasti di ospitare questo evento nella nostra città – dichiara Gianmarco Infantino, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Siracusa – Il Premio Cambiamenti non è semplicemente una competizione: è un atto di fiducia nel futuro delle nostre imprese. I giovani imprenditori siciliani dimostrano ogni giorno di saper coniugare tradizione e innovazione, radici e apertura al mondo. Questa finale regionale è la testimonianza concreta che il Sud Italia è pronto a competere ai massimi livelli.”

L’evento sarà occasione di confronto, networking e ispirazione per tutta la comunità imprenditoriale del territorio. La presenza di imprenditori, istituzioni e rappresentanti del mondo economico e culturale renderà la giornata un momento di grande rilevanza per Siracusa e per la Sicilia intera.