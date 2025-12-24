A Siracusa la Mensa che nutre corpo e anima: la Comunità di San Martino di Tours, cuore solidale di Ortigia

Non è solo una mensa. Non è soltanto un luogo dove si distribuisce un pasto caldo. Nel cuore di Ortigia, la Comunità di San Martino di Tours è prima di tutto casa, ascolto e nutrimento dell’anima per chi vive ai margini.



L’associazione O.D.V. nasce nel maggio del 1997 da un’intuizione di Giuseppe Agosta, il fondatore, ispirata al gesto senza tempo di San Martino di Tours che divise il proprio mantello con un povero nudo. La Mensa di via Nome di Gesù rappresenta oggi la struttura caritativa più importante della Comunità. Le sue radici affondano ancora più indietro nel tempo: nel maggio del 1989, infatti, la Caritas diocesana di Siracusa fondò qui la Mensa dei Poveri. Quattro anni dopo, sotto la guida del fondatore, l’obiettivo è stato rafforzato e il centro è stato dedicato a San Martino, diventando il “Centro di Accoglienza San Martino”. È proprio in questo luogo che i volontari, i cosiddetti Sammartini, incontrano ogni giorno persone di ogni etnia e con ogni tipo di fragilità, offrendo non solo cibo, ma dignità, relazione e speranza.

La mensa assiste quotidianamente circa 40 persone e può contare su una rete solida e generosa di volontari.

Da lì passano storie di vita e di umanità. Si parla, si chiacchiera, si sta insieme: ci si sente comunità, ci si sente a casa.

In cucina le volontarie svolgono un lavoro prezioso: c’è chi pulisce la verdura, chi taglia il formaggio, chi si occupa della pasta e chi della carne. Ma tutte, proprio tutte, lo fanno con il sorriso sulle labbra perché sono concordi su una cosa: essere volontarie in mensa non è solo un impegno, è una missione.

Un esempio concreto di come la solidarietà, quando è condivisa, generi altra solidarietà: perché il bene, davvero, porta bene.