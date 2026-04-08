A Siracusa la presentazione del libro “Credimi tuo Sebastiano”, la Prima guerra mondiale vissuta da un siciliano

Siracusa, venerdì 10 aprile, alle 18.30, alla libreria Neapolis – viale Teocrito, 125 – si terrà la presentazione del libro “Credimi tuo Sebastiano” di Nello Pappalardo (Algra Editore).

Un appuntamento culturale che si configura come un autentico viaggio nella memoria, in cui la dimensione intima della scrittura epistolare si intreccia con le grandi vicende della Storia. Attraverso le parole, prende forma l’esperienza della Prima guerra mondiale vissuta da un siciliano, restituendo uno sguardo umano, profondo e necessario su uno dei momenti più drammatici del Novecento.

A dialogare con l’autore saranno il giornalista Carmelo Miduri e lo scrittore Liddo Schiavo, in un confronto capace di offrire chiavi di lettura e spunti di riflessione su una narrazione intensa e coinvolgente.

“Credimi tuo Sebastiano” attraversa il tempo e le emozioni, riportando alla luce frammenti di vita segnati dalla guerra, dagli affetti e dalla distanza. Una scrittura che non si limita a raccontare, ma chiama il lettore a una partecipazione emotiva autentica.

Ad arricchire l’incontro saranno le letture curate da Alessandra Fassari, docente e giornalista, che accompagneranno il pubblico dentro le pagine del libro, dando voce e corpo a una memoria che chiede di essere ascoltata.

L’evento è organizzato dalla libreria Neapolis in collaborazione con l’associazione culturale GenerAttivi – sezione Siracusa, impegnata nella promozione di iniziative culturali, percorsi di formazione e crescita condivisa sul territorio.