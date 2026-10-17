A Siracusa la presentazione del libro di Salvatore Bisicchia dedicato a Francesco d’Assisi

Domenica 18 ottobre 2026, alle 18.45, al salone della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa, sarà presentato il volume “Io, Francesco d’Assisi, la Regola e gli altri francescani”, scritto da Salvatore Bisicchia.
Un’opera che propone un percorso di riflessione sulla spiritualità francescana, sulla Regola e sull’attualità del messaggio di san Francesco d’Assisi, attraverso un’esperienza personale di fede, rinascita e gratitudine al Signore.
La prefazione è firmata da monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, che accompagna e introduce il lettore alla riflessione proposta dall’autore.
Il libro invita a riscoprire la ricchezza del carisma francescano fondato sulla fraternità, sull’umiltà, sulla pace e sull’attenzione verso gli ultimi, valori che continuano a parlare al cuore dell’uomo contemporaneo.