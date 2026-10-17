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Cultura domani

A Siracusa la presentazione del libro di Salvatore Bisicchia dedicato a Francesco d’Assisi

di Oriana Gionfriddo ·
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salvo bisicchia

Domenica 18 ottobre 2026, alle 18.45, al salone della Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa, sarà presentato il volume “Io, Francesco d’Assisi, la Regola e gli altri francescani”, scritto da Salvatore Bisicchia.

Un’opera che propone un percorso di riflessione sulla spiritualità francescana, sulla Regola e sull’attualità del messaggio di san Francesco d’Assisi, attraverso un’esperienza personale di fede, rinascita e gratitudine al Signore.

La prefazione è firmata da monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, che accompagna e introduce il lettore alla riflessione proposta dall’autore.

Il libro invita a riscoprire la ricchezza del carisma francescano fondato sulla fraternità, sull’umiltà, sulla pace e sull’attenzione verso gli ultimi, valori che continuano a parlare al cuore dell’uomo contemporaneo.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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