A Siracusa la presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni

Circolo della stampa, Parco Archeologico Siracusa e Connessioni Urbane insieme per la presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni, giornalista esperto di criminalità mafiosa. Collaboratore del quotidiano L’Ora, poi per 41 anni a Repubblica e oggi con Domani.

L’appuntamento è per lunedì prossimo, 6 ottobre, a partire dalle 18.30, nell’Auditorium del Museo “Paolo Orsi” in viale Teocrito.

Nel libro, edito da Fuori Scena, Attilio Bolzoni racconta un’Italia che, ancora una volta, ha perso la memoria, e ripercorrendo gli ultimi dieci anni, ci scaraventa in un passato che credevamo chiuso per sempre, con la giustizia e l’antimafia che sembrano tornate ai tempi prima del Maxiprocesso e di Giovanni Falcone.

Nascosta dietro ai tamburi di guerra che minacciano l’Europa e il mondo, coperta dalla distrazione ormai pervasiva sui media, secondo i quali non fa notizia, se non quando scattano arresti di personaggi che ormai vivono da emarginati nella trama reale del potere criminale, la mafia si è ripresa il potere. È più che mai necessario un nuovo racconto per smascherarla.

A dialogare con il giornalista, il collega Prospero Dente, il direttore del Parco Carmelo Bennardo, e il blogger Giuseppe Gingolph Costa.