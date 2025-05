A Siracusa la quarta edizione della Sicilia International Rugby Cup

Il rugby internazionale torna a Siracusa! Dopo Inghilterra, Francia e Spagna, la 4° edizione della Sicilia International Rugby Cup ospiterà il Rugby Club Bystrc, squadra proveniente da Brno, Repubblica Ceca, che affronterà i padroni di casa della Syrako Rugby Club, il CUS Catania, il Messina Rugby e il Palermo Rugby.

Come nelle edizioni precedenti, il torneo è dedicato alla categoria Old, atleti non più impegnati in campionati agonistici.

Oltre 100 giocatori scenderanno in campo domenica 4 maggio, a partire dalle 11.30, al Campo Scuola “Pippo Di Natale” per onorare lo spirito del rugby amatoriale all’insegna del motto internazionale dell’Old rugby: Fun, Friendship and Fraternity!

Il torneo old sarà preceduto alle 10 da un incontro di touch, variante del rugby con contatto attenuato, disputato da una selezione maschile e femminile delle categorie juniores della Syrako con i pari età dei Kavallieri Malta Rugby Club.

L’evento è gratuito e aperto a tutti ed è patrocinato dal Comune di Siracusa.

Anche in questa occasione il rugby si rivela più di un semplice sport: i gruppi maltese e ceco, infatti, si trovano già a Siracusa per godere della città e dopo il torneo, insieme alle compagini siciliane e a tutta la comunità della Syrako, animeranno il consueto “terzo tempo”, vera e propria festa che si celebra dopo ogni partita.

Mentre lo staff della Syrako cura gli ultimi dettagli della manifestazione, continua la preparazione della squadra seniores che domenica 11 maggio, sempre al Campo Scuola, affronterà il IV Circolo Benevento per la semifinale di ritorno dei play off.

I siracusani sono chiamati a ribaltare il 20 a 36 maturato fuori casa nella gara di andata per conquistare la finale che decreterà la formazione promossa nella Serie B nazionale.