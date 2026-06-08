A Siracusa l’annuale assemblea del Forum del terzo settore provinciale

Si terrà giorno 11 giugno alle 17 alla stazione di Posta in viale Ermocrate 70 Siracusa l’annuale assemblea del Forum del terzo settore provinciale di Siracusa. L’assemblea sarà chiamata ad approvare le nuove adesioni al Forum del terzo settore di Siracusa da parte di 12 enti del terzo settore, oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2025 ed alla programmazione delle attività per l’anno in corso.

Il forum del terzo Settore Provinciale di Siracusa costituito nel 2015, svolge un ruolo centrale nell’attuazione e nello sviluppo della riforma del Terzo Settore introdotta con il Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il Forum del terzo Settore è l’organo ufficiale di rappresentanza degli enti del Terzo Settore, con funzioni di interlocuzione istituzionale, coordinamento e promozione, formulando proposte e osservazioni sui provvedimenti normativi che riguardano il volontariato, la promozione sociale, la cooperazione sociale e gli altri Enti del Terzo Settore. Inoltre, supporta la diffusione della cultura della partecipazione civica, della solidarietà e della cittadinanza attiva, favorendo l’attuazione dei principi di sussidiarietà e amministrazione condivisa previsti dalla riforma.

“Il Terzo Settore di Siracusa accoglie con soddisfazione l’adesione di 12 nuove associazioni del territorio incrementando del 60% il numero delle associazioni aderenti. E’ questo un segnale importante di crescita e di consolidamento della rete che rappresenta il mondo del volontariato, della promozione sociale e dell’impegno civico nella provincia. – dichiara Stefano Gugliotta portavoce del forum del terzo settore provinciale di Siracusa – L’ingresso di nuove realtà associative amplia la capacità di rappresentanza del Forum, rafforzandone il ruolo di interlocutore qualificato nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici. Una presenza sempre più ampia e partecipata consente infatti di interpretare in modo ancora più efficace i bisogni delle comunità locali e di promuovere azioni condivise sui temi del welfare, dell’inclusione sociale, della tutela dei diritti e dello sviluppo sostenibile. Il Forum si conferma così uno spazio aperto di confronto, collaborazione e progettazione, capace di valorizzare le esperienze e le competenze del vasto mondo del Terzo Settore siracusano, contribuendo alla costruzione di politiche sempre più vicine alle esigenze dei cittadini. L’auspicio è che ulteriori organizzazioni possano aderire a questo percorso comune, rafforzando una rappresentanza unitaria che costituisce un valore strategico per l’intero territorio provinciale.”