A Siracusa l’attrice Serra Yilmaz presenta il suo libro Cara Istanbul

A Siracusa l’attrice Serra Yilmaz ha presentato il suo libro Cara Istanbul, oggi pomeriggio alle 17.30 al Salone Borsellino di Palazzo Vermexio.

Un racconto intenso della città dove è nata: tra la parte europea, più storica e occidentale, e quella asiatica, più residenziale e orientale. Com’era Istanbul e com’è oggi, tra memoria e cambiamento.

L’autrice ha conversato con Giuseppe Costa Gingolph; le letture curate da Francesca Pacca a Simone Giallongo.

Formatasi professionalmente in Francia, Serra Yilmaz è una presenza costante nei film di Ferzan Özpetek e lavora regolarmente in produzioni italiane e turche.