A Siracusa l’inaugurazione de L’Elmo di Archia

Attualità · Lunedì mattina

Sarà inaugurata lunedì 20 luglio alle 10,30, a Siracusa, nell’area verde di Porta Marina, la scultura L’Elmo di Archia, realizzata dall’artista Stefania Pennacchio.

L’opera rientra nelle attività organizzate per celebrare il ventennale dell’iscrizione nel patrimonio Unesco del sito “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica”. Rappresenta una elmo corinzio ed è un esplicito riferimento ad Archia di Corinto, che fu il fondatore della città nel 734 avanti Cristo.

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L’intervento è stato promosso dal Comune su richiesta della Consulta speciale per l’imposta di soggiorno. Rientra in un progetto per la realizzazione di un percorso turistico-culturale che parte dal Parco archeologico di Siracusa per arrivare a Pantalica ed è finanziato dal ministero del Turismo nell’ambito del Fondo destinato ai Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che sono sede di siti Unesco.

All’inaugurazione, oltre a Stefania Pennacchio, parteciperanno il critico d’arte contemporanea Andrea Guastella, il dirigente dell’Associazione nazionale guide turistiche Carlo Castello e l’ex presidente di “Noi albergatori” Giuseppe Rosano.

Realizzata in bronzo patinato e collocata in uno dei luoghi simbolo della città che guarda sul Porto Grande, l’opera crea una connessione tra le origini e la storia gloriosa di Siracusa e il suo stare nella contemporaneità. Un collegamento che Pennacchio ha saputo interpretare grazie a una forma espressiva moderna ma che si alimenta di suggestioni archeologiche e riferimenti storici e filosofici.