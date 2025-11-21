A Siracusa l’inaugurazione della prima panchina in memoria delle vittime di transfobia

“Una panchina per ricordare”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dalle associazioni A.GE.D.O. e STONEWALL SIRACUSA che si terrà sabato 22 novembre 2025 alle ore 11:30, in occasione del Transgender Day of Remembrance, al Parco giochi inclusivo-pedagogico che si trova al Foro Siracusano (Villini).

Il Transgender Day of Remembrance (TDoR) nasce nel 1999 per iniziativa di Gwendolyn Ann Smith e di altre attiviste, in ricordo di Rita Hester, donna transgender afroamericana brutalmente assassinata nel 1998. Da quella prima veglia a lume di candela tenutasi a San Francisco e dal progetto web “Remembering Our Dead”, la giornata è diventata un momento di memoria e di lotta condiviso a livello internazionale, dedicato a tutte le vittime della transfobia.

La panchina, donata dal Comune di Siracusa e realizzata dai volontari e dalle volontarie delle due associazioni, riporta i colori della bandiera transgender composta da cinque strisce orizzontali: due rosa, due azzurre e una bianca al centro.

La bandiera, creata nel 1999 da Monica Helms, simboleggia l’identità transgender: il rosa e l’azzurro rappresentano i colori tradizionalmente associati alla femminilità e alla mascolinità, mentre la striscia bianca rappresenta le persone non binarie, intersex o in transizione.

L’inaugurazione sarà quindi un’occasione per rendere omaggio alle vittime della transfobia e per riaffermare il valore del rispetto, della dignità e della libertà di ogni persona.

«Nonostante siano passati più di vent’anni, le vittime di pregiudizio e violenza transfobica in Italia sono ancora troppe – sottolineano i volontari delle due associazioni – e mentre la società civile continua a chiedere rispetto, il nostro governo, per paura di un’inesistente “ideologia gender” – ribattezzata da alcuni “mostro gender” – continua a negare la necessità di una educazione affettiva e sessuale che invece servirebbe a educare al rispetto reciproco, indipendentemente da orientamento sessuale o identità di genere».

L’inaugurazione sarà quindi un’occasione, un invito a fermarsi, riflettere e trasformare la memoria in impegno comune e speranza.

L’iniziativa fa parte delle attività inserite all’interno del programma del Festival dell’Educazione …sulle orme di Pino Pennisi”, evento organizzato dal Comune attraverso le associazioni che fanno parte di Siracusa Città Educativa. All’evento presenzieranno Angelo Tarantello, presidente AGEDO SIRACUSA, Alessandro Bottaro presidente STONEWALL GLBT+ SIRACUSA e Marco Zappulla assessore P. O. e Diritti Sociali del Comune di Siracusa