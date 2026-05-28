A Siracusa l’incontro con Nunzio Bellassai e Franco Baldasso

L’Urban Center di Siracusa, 7 giugno 2026 alle 18:30 organizza l’incontro con Nunzio Bellassai e Franco Baldasso

L’incontro, organizzato dalla Società Dante Alighieri e dalla Fidapa di Siracusa, con il sostegno di Siracusa Città Educativa, parte dalla pubblicazione del volume del Prof. Baldasso, Verso quale redenzione. Letteratura, democrazia e memoria dopo il fascismo (Marsilio, 2026), che è una traduzione della monografia inglese Against Redemption: Democracy, Memory and Literature in Post-Fascist Italy, apparsa nel 2022.

In dialogo con Baldasso sarà Nunzio Bellassai, poeta e studioso siracusano, dottorando in letteratura italiana contemporanea presso l’Università Sapienza di Roma e l’Université Sorbonne Nouvelle di Parigi. La tesi principale del volume è che gli anni dalla caduta del fascismo fino alla proclamazione della repubblica e al definitivo assetto dello stato italiano come democrazia parlamentare siano stati in Italia un periodo di eccezionale fiorire intellettuale.

Scrittori come Saba, Savinio, Berto, Carlo e Primo Levi, Brancati e Malaparte hanno dato le loro prove migliori proprio contestando l’idea di una redenzione del popolo italiano attraverso la guerra di liberazione, testimoniando altresì la continuità della cultura del dopoguerra con la cultura storica, retorica e letteraria che aveva sorretto il regime fascista. L’incontro sarà anche un’occasione per parlare del rapporto tra intellettuali e potere oggi, in tempo di guerra, in America e non solo.

Franco Baldasso è Associate Professor presso il Bard College di New York, dove dirige lo Study Abroad Program in Italy. Tra le sue pubblicazioni, Il cerchio di gesso. Primo Levi narratore e testimone (Pendragon, 2007), Curzio Malaparte, la letteratura crudele. Kaputt, La pelle e la caduta della civiltà europea (Carocci, 2019) e, con Franca Sinopoli, Eredità culturale e memoria dei totalitarismi (Pearson, 2024). La sua monografia Against Redemption: Democracy, Memory and Literature in Post-Fascist Italy (Fordham University Press, 2022), ha ricevuto nel 2023 la Helen and Howard R. Marraro Prize in Italian History conferito dalla Society for Italian Historical Studies ed è pubblicata quest’anno in Italia da Marsilio con il titolo Verso quale redenzione. Letteratura, democrazia e memoria dopo il fascismo.