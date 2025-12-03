A Siracusa l’International Street Food, cambiano i sensi di marcia nella zona di via Agatocle

Da venerdì 5 e fino all’8 dicembre si terrà a Siracusa, in via Agatocle, l’International Street Food.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il settore Mobilità e trasporti ha pubblicato un’ordinanza con la quale vieta il transito e la sosta dei mezzi in tre strade. Si tratta della stessa via Agatocle, nel tratto compreso tra via Piave e piazza Euripide, e delle vie Bainsizza e Pasubio nei tratti tra via degli Orti di San Giorgio e via Agatocle.

Il provvedimento resterà in vigore ininterrottamente dalle 7 di domani alle 6 di martedì 9 dicembre.