A Siracusa l’Irsap promuove un confronto sul futuro delle aree industriali siciliane

Un momento di dialogo tra istituzioni e imprese per discutere sviluppo industriale, investimenti e strumenti operativi per le aziende. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Irsap Sicilia in programma domani, venerdì 6 marzo dalle 10,30 nella sede di Confindustria Siracusa.

L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni regionali, associazioni di categoria e imprenditori per fare il punto sulla situazione dei poli produttivi dell’isola e sulle prospettive di rilancio. Al centro della giornata ci saranno i servizi digitali messi a disposizione da Irsap e le opportunità offerte dai nuovi bandi regionali dedicati allo sviluppo delle imprese. Le aree industriali continuano infatti a rappresentare un elemento strategico per la crescita economica della Sicilia: migliorare infrastrutture, semplificare le procedure amministrative e rendere più efficienti i servizi è considerato un passaggio fondamentale per attrarre investimenti.

Dopo i saluti istituzionali di Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, aprirà i lavori Marcello Gualdani, commissario Irsap Sicilia, che illustrerà Il ruolo delle aree industriali nello sviluppo dell’isola. Uno dei momenti principali sarà la tavola rotonda dedicata al futuro delle aree industriali siciliane. Un’occasione per mettere a confronto istituzioni, rappresentanti del mondo produttivo e operatori del settore. Interverranno Diego Bivona, Presidente Confindustria Sicilia; Giuseppe Carta, Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità Regione Siciliana; Dario Cartabellotta, Dirigente generale Dipartimento regionale Attività Produttive; Gaetano Collura, Direttore Irsap Sicilia; Corrado Di Stefano, Commissario ASI Siracusa.

Nel corso dell’incontro ci sarà anche uno spazio di dialogo diretto con le imprese chiamate a portare proposte e segnalazioni sulle principali criticità del sistema industriale. A chiudere l’evento sarà Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, che illustrerà le opportunità offerte dai bandi regionali e le strategie della Regione e dell’Irsap per rafforzare competitività, innovazione e investimenti nel territorio.