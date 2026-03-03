A Siracusa lo scrittore ucraino Andrei Kurkov

Andrei Kurkov, scrittore contemporaneo di valore internazionale e di origine ucraina, sarà in Sicilia di Sud Est dal 5 al 7 marzo 2026 per un tour tra tre città: Siracusa, Messina e Catania.

Sarà un’occasione davvero unico per parlare della sua opera letteraria e del suo punto di vista sulla guerra in corso.

Il tour è organizzato dalle librerie Casa del Libro Rosario Mascali, Colapesce e Lunaria.

Sostengono l’evento le associazioni Gammazita di Catania, Amici Casa del Libro di Siracusa, Siracusa Città Educativa, Arci Thomas Sankara.

Partecipano l’Urban Center, il Comune di Siracusa e il Consolato Ucraino a Napoli, l’associazione per scambi culturali e economici Italia Ucraina delle provincie di Siracusa, Messina e Catania.

A Siracusa

giovedì 5 marzo 2026 Andrei Kurkov parteciperà a due incontri presso la sala A dell’Urban Center, via Nino Bixio 1:

-alle 10 con gli studenti del Liceo Classico T. Gargallo,

-alle 18:30 con il pubblico siracusano.

A accompagnarlo Vesna Scepanovic, animatrice culturale del Circolo dei Lettori di Torino, dell’associazione Alma Teatro, e esperta di migrazioni e storia dell’Europa dell’Est. Svitlana Vakulenko, presidente dell’Associazione per gli scambi culturali e economici Italia Ucraina, partecipa all’evento.