A Siracusa “Mediterraneo interiore. Geografie di un pensiero”, mostra di Simona Oliveri

Cultura · Dal 6 novembre

A partire dal 6 novembre 2026, off48 | officine creative di Siracusa ospita “Mediterraneo interiore. Geografie di un pensiero”, mostra di Simona Olivieri, un progetto che nasce dall’incontro tra esperienza personale, memoria e paesaggio e che pone il mare al centro di una riflessione sul rapporto tra luogo e dimensione interiore.

Per Simona, il Mediterraneo non è soltanto un luogo geografico ma è anche un luogo dell’anima: il mare è un pensiero, un orizzonte senza confini, una dimensione nella quale le paure possono ridimensionarsi e i desideri dilatarsi. Uno spazio immaginato, desiderato, nel quale trovare libertà, silenzio e possibilità di ritorno. Un luogo di evasione e non di fuga.

Oggi, che vive su di un’isola, uno scoglio nel cuore del Mediterraneo, quel mare immaginato è diventato una presenza quotidiana. Non più soltanto idea, pensiero, desiderio ma orizzonte, materia, luce, vento, sale e movimento.

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La mostra nasce da una ricerca personale nella quale mare, isola e corpo diventano elementi di una stessa geografia. Una geografia fisica e insieme emotiva, fatta di confini, soglie, margini e trasformazioni. E, vivere su di un’isola porta questa relazione a una dimensione più concreta.

Accanto alle fotografie, il percorso espositivo comprende cianotipie dedicate al mare e campiture di colore. Opere che ampliano la ricerca verso una dimensione più materica e astratta. Attraverso procedimenti differenti, l’immagine del Mediterraneo si allontana progressivamente dalla rappresentazione per diventare traccia, impronta, presenza e memoria.

Mediterraneo interiore. Geografie di un pensiero si presenta così come un progetto in divenire, nel quale fotografia, cianotipia e colore costruiscono un dialogo intorno a una domanda essenziale: che cosa significa abitare un luogo e, allo stesso tempo, lasciarsi abitare da quel luogo?

Il Mediterraneo diventa una soglia tra esperienza e immaginazione, tra il desiderio di lasciarsi andare e quello di restare. Un luogo capace di ricordare che la libertà non è soltanto apertura verso l’infinito, ma anche il coraggio di abitare una soglia, accettando il movimento, la trasformazione e l’incertezza.

La mostra è, in questo senso, un invito a guardare il mare non soltanto come paesaggio, ma come spazio interiore, luogo del ricordo e della trasformazione nel quale ogni onda può contenere contemporaneamente una partenza e un ritorno.

“Per me il Mediterraneo è tutto questo: non soltanto un mare, ma una geografia dell’anima. Un luogo dove memoria e futuro, paura e libertà, partenza e ritorno convivono nella stessa onda”, racconta l’artista Simona Olivieri.