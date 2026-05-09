A Siracusa nasce la “Squadra Ortigia”: la Polizia municipale rafforza controlli e presidio nel centro storico

Il Comune di Siracusa istituisce ufficialmente la “Squadra Ortigia”, una nuova unità operativa della Polizia municipale dedicata in modo specifico al controllo e alla vigilanza nel centro storico cittadino, soprattutto in vista dell’aumento dei flussi turistici e della stagione estiva. La decisione, contenuta in una determina dirigenziale del Settore, nasce da un preciso atto di indirizzo dell’amministrazione comunale, che aveva chiesto il rafforzamento del presidio nell’isola, dove vi è la necessità di garantire maggiore controllo su sicurezza urbana, viabilità, decoro e rispetto delle norme.

La nuova squadra sarà composta da personale della Polizia municipale articolato su due turni di servizio, con un coordinamento operativo dedicato e un’organizzazione specifica per le attività nell’area del centro storico.

Tra le funzioni previste rientrano controlli di polizia stradale; vigilanza sul decoro urbano; contrasto agli illeciti amministrativi; verifiche in materia di commercio ed edilizia; gestione delle problematiche legate alla sicurezza urbana; attività connesse all’infortunistica stradale e ai veicoli abbandonati.

La “Squadra Ortigia” avrà carattere temporaneo e sarà operativa soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, in particolare durante la primavera e l’estate (che poi è un po’ la rielaborazione del nucleo turistico di qualche anno fa). L’organizzazione potrà essere rimodulata o sospesa nei mesi di minore presenza turistica o in relazione alle condizioni meteo-stagionali. Prevista anche una successiva direttiva operativa con l’individuazione delle aree di intervento e dei percorsi di pattugliamento all’interno dell’isola di Ortigia.