A Siracusa nasce Prisma: il nuovo sportello di ECHO per supporto psicologico, orientamento, genere e sessualità

Una nuova iniziativa prende vita all’interno della realtà emergente di ECHO, dando forma a un progetto condiviso che nasce dalla sinergia tra Arcigay Siracusa, A.GE.DO. (Associazione di GEnitori, parenti e amici di persone LGBTQIA+), REA – Rete Empowerment Attiva e la dott.ssa Emma Lo Magro.

L’obiettivo è creare uno spazio sicuro di accoglienza, ascolto e sostegno gratuito per tutte le persone che vivono situazioni di difficoltà legate al rifiuto, al pregiudizio o alla discriminazione, e che hanno bisogno di consulenze professionali. Lo sportello si propone altresì di favorire il dialogo all’interno delle famiglie, promuovere il riconoscimento e il rispetto dell’identità personale e contrastare ogni forma di omo-bi-transfobia.

“La nostra sede ECHO si configura come un luogo aperto alla comunità e alle famiglie, capace di offrire un multisportello in presenza, gratuito e accessibile, grazie al contributo di professionisti e realtà associative – dichiara il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini – È un risultato che nasce da esperienze condivise, collaborazioni solide e dalla volontà di costruire comunità”.

“Con l’apertura di questo sportello vogliamo offrire un punto di riferimento concreto per famiglie e persone in cerca di ascolto e comprensione – aggiunge Angelo Tarantello, presidente di A.GE.DO. Siracusa – Siamo convinti che dialogo, supporto e informazione siano strumenti fondamentali per superare paure e pregiudizi e costruire una società più inclusiva”.

Anche R.E.A. sottolinea l’importanza di un approccio integrato: “Crediamo che benessere psicologico e fisico siano strettamente connessi. Il nostro impegno è promuovere una cultura della prevenzione e del sostegno, offrendo strumenti concreti e una presenza empatica a chi ne ha bisogno – afferma la presidente Maria Vittoria Zaccagnini – Lo sportello garantisce la massima tutela della privacy: l’accesso è gratuito, anonimo e aperto a tutte e a tutti. Una corretta informazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sulle modalità di prevenzione è essenziale per una sessualità sana e consapevole”.

“Prisma è un servizio professionale a bassa soglia, uno spazio accogliente e protetto dedicato a chi vive dubbi o difficoltà legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere – spiega la dott.ssa Emma Lo Magro – Offriamo ascolto, sostegno e psicoeducazione, accompagnando le persone nei percorsi di consapevolezza e accettazione, oltre a fornire informazioni su sessualità, prevenzione e diritti”.

Lo sportello sarà attivo su appuntamento presso la sede ECHO, in Corso Timoleonte 96 a Siracusa. Per accedere è possibile scrivere all’indirizzo email prismasiracusa@gmail.com, indicando nell’oggetto il tipo di consulenza richiesta.