A Siracusa parte il cantiere dell’Accademia Next Polis

Al vivaio comunale si è svolta la seconda riunione operativa del percorso promosso da Discover Siracusa per l’organizzazione, insieme alle numerose realtà giovanili, politiche ed associative della provincia, di un’accademia di formazione politica e sociale.

“Questo percorso condiviso nasce con l’ambizione di costruire un appuntamento che non sia soltanto un evento, ma uno spazio reale di ascolto, partecipazione e progettazione del futuro della comunità giovanile siracusana – sottolinea Marta Messina – È necessario coinvolgere i giovani a prescindere dalle proprie esperienze politiche personali e fondare le basi per un confronto critico, basato su un equo contraddittorio e sul rispetto di qualsiasi opinione”.

Nel corso della riunione, svoltasi in un clima di massima collaborazione, sono state definite le date dell’evento che si terrà il 31 luglio e l’1–2 agosto 2026. È stato inoltre individuato un target specifico: coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 16 e i 35 anni, con particolare attenzione a chi oggi si trova ai margini dei tradizionali spazi di cittadinanza attiva.

Attraverso un confronto ampio e condiviso sono stati identificati i temi guida dell’iniziativa, che ruoteranno attorno a disinformazione e trasparenza, disinteresse e partecipazione, ascolto intergenerazionale, cittadinanza attiva, collaborazione, inclusione, diritto al restare, concretezza, con il Futuro a costituire il filo conduttore principale dell’intero percorso.

Sono state inoltre costituite le commissioni di lavoro, composte in modo trasversale da rappresentanti delle diverse realtà coinvolte, con il compito di sviluppare ogni aspetto dell’organizzazione:

LOGISTICA: Niccolò Monterosso, Giuseppe Gentile, Roberto Cannella

CONTENUTI E PROGRAMMA: Emanuele Mazzone, Lucia Santoro, Giuseppe Di Pisa

TESORERIA E RAPPORTO CON GLI SPONSOR: Alessandra Di Noto, Marta Messina, Sergio Linares

PROMOZIONE, MARKETING E COMUNICAZIONE: Giulio Landolina, Isabella Renda, Sergio Linares

RELAZIONI ISTITUZIONALI: Giuseppe Di Pisa, Ludovica Giudice, Sergio Linares

RAPPORTI CON PARTECIPANTI E SERVIZI: Alessandro Drago, Giuseppe Gentile, Pierpaolo Astuto, Vittorio Ferreri

COORDINAMENTO COMMISSIONI: Marta Messina, Niccolò Monterosso.