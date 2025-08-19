A Siracusa pizze e pasta a caro prezzo… e un coperto a 3 euro

Sale, in modo vertiginoso, il costo della vita a Siracusa, come emerso da una recente indagine dell’Unione nazionale consumatori che ha collocato la città siciliana al quinto posto in Italia dietro a Bolzano, Rimini, Siena e Padova. Uno dei fattori dell’inflazione è l’aumento della presenza turistica negli ultimi 10 anni. Secondo Davide Biondini, portavoce del Comitato Ortigia cittadinanza resistente, che si batte contro il cosiddetto overtourism, “l’elevata domanda turistica, concentrata in aree specifiche come Ortigia e in determinati periodi dell’anno, esercita una forte pressione al rialzo sui prezzi dei servizi, degli alloggi e dei beni alimentari, che supera nettamente la media nazionale”.

L’impennata dei prezzi non si registra solo nel centro storico di Siracusa (spaghetti alla siracusana a 20 euro, per dirne una) ma si è spalmata anche nelle zone di periferie e balneari. In una pizzeria, in contrada Isola, a sud di Siracusa, il coperto ha un costo di 3 euro e andando a scorrere i prezzi delle pizze, le cosiddette “classiche”, dunque non gourmet, saltano fuori numeri impressionanti: 13 euro per un calzone, con mozzarella, prosciutto e uovo, 12 euro per una 4 stagioni, 13 euro per una pizza accompagnata con la mozzarella di bufala, 13 euro per un’altra con il salame piccante, ed 11 euro per una pizza amata dai bambini, quella con wurstel e patatine. Il prezzo sale per altri con condimenti più “ricercati”, tra cui salsiccia, capperi, gamberetti (sperando che siano freschi) e il prezzemolo.





L’espansione turistica, con l’innalzamento dei prezzi, ha penalizzato i residenti di Siracusa che in città ci vivono tutto l’anno e non nel periodo estivo. Secondo quanto sostenuto dal Comitato di Ortigia, il potere d’acquisto delle famiglie siracusane, colpito da un’inflazione più rapida della media regionale, si è ridotto.

“Solo nel 2025 – spiegano dal Comitato di Ortigia – la perdita stimata è di 579 euro annui per nucleo. I salari reali restano in calo: –8% rispetto ai livelli pre-shock inflazionistico del 2021. Le conseguenze si vedono nel tessuto economico e sociale: dal 2023 al 2025 molte imprese turistiche locali, soprattutto piccole, hanno visto restringersi i margini e sono state costrette a competere sul prezzo invece che sulla qualità. Il mercato del lavoro turistico resta fragile, segnato da stagionalità, precarietà e bassi livelli di specializzazione”.