A Siracusa prende il via “Progettare Futuro”, il Festival per riflettere sul futuro dei giovani del Sud Italia

“Progettare Futuro”, il Festival promosso da Fondazione Ortygia, riunirà a Siracusa Lucrezia Reichlin, Francesco Profumo, Andrea Gavosto e Stefano Consiglio per un dialogo istituzionale dedicato al futuro delle nuove generazioni, e Giorgio Colombo, Valentina Scaramuzza e Gian Piero Reale per un confronto sul ruolo delle imprese nella costruzione di opportunità. Il 19 giugno 2026 Fondazione Ortygia Impresa Sociale promuove una giornata dedicata all’orientamento, alla formazione, al capitale umano e alle opportunità per le nuove generazioni del Sud Italia.

Il Festival nasce dalla convinzione che investire nel capitale umano rappresenti una delle principali leve di sviluppo per il Mezzogiorno e che orientamento, mentoring e accesso alle opportunità possano contribuire a ridurre i divari territoriali e sociali.

Il Festival rappresenta anche l’evento conclusivo dei programmi Young Women Empowerment Program (YEP) e My Future Buddy Plus, un progetto selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

La giornata si aprirà alle 9:30, nella sede di Fondazione Ortygia in via Roma 124, Ortigia, con il workshop “Conosci te stesso”, un incontro dedicato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni della città di Siracusa, pensato per avvicinare le nuove generazioni all’energia e alla sostenibilità e per promuovere più da vicino temi legati all’innovazione e all’uso consapevole delle risorse attraverso un’esperienza laboratoriale gratuita curata da Edison. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Siracusa Città Educativa e con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Siracusa.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sempre nella sede della Fondazione, si terrà “Una Mentor mi ha detto…”, un momento dedicato a studentesse universitarie e giovani professioniste, pensato come spazio di confronto e condivisione di esperienze, consigli e prospettive su crescita professionale, scelte di carriera, empowerment femminile e opportunità. L’incontro avrà come focus i temi del gender gap, degli immaginari e delle opportunità nel Mezzogiorno, grazie alla conduzione di Daniela Gissara, Coach & Talent Optimizer.

Il momento centrale della giornata sarà l’evento serale “Dialoghi sul futuro”, in programma dalle 17:30 alle 20:00 in Piazza Minerva, Ortigia. Dopo l’introduzione e i saluti di benvenuto di Gini Dupasquier, Direttrice di Fondazione Ortygia, e i saluti istituzionali, il programma prevede un intervento teatrale sulla figura del mentore nel teatro antico, realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici dell’INDA.

Durante l’evento saranno presentati i risultati del programma My Future Buddy Plus e dello studio d’impatto realizzato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli sui programmi YEP e My Future Buddy, promossi rispettivamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca e da UniCredit Foundation, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, seguiti da un video-racconto e dalle testimonianze dal vivo dei partecipanti ai programmi della Fondazione.

Il panel istituzionale, moderato da Francesco Crippa, giornalista di VITA che è media partner dell’evento, vedrà la partecipazione di Lucrezia Reichlin, Fondatrice e Presidente di Fondazione Ortygia Impresa Sociale che aprirà il confronto con, Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione e attualmente Vicepresidente del Comitato di indirizzo strategico del Fondo per la Repubblica Digitale, Andrea Gavosto, Direttore della Fondazione Agnelli, e Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione con il Sud.

A seguire, uno spazio dedicato alle best practices dal mondo corporate, moderato da Santina Giannone, giornalista, CEO e Founder di Reputation Lab SB, che metterà al centro il ruolo delle imprese nella costruzione di percorsi di orientamento, formazione, crescita professionale e innovazione. Parteciperanno Giorgio Colombo, Executive Vice President Human Resources, HR e ICT del gruppo Edison, Valentina Scaramuzza, Public Affair, Communication & Sustainability Manager di Sonatrach Raffineria Italiana e Gian Piero Reale, Presidente di Confindustria Siracusa.

La giornata si concluderà con gli Ortygia Awards, dedicati ai protagonisti dei programmi che si sono distinti nei dieci anni di attività della Fondazione, e con un momento finale di networking.

Con “Progettare Futuro”, Fondazione Ortygia porta nel cuore della città un confronto pubblico sulle sfide e sulle opportunità che riguardano i giovani del Sud Italia: dalla scelta del percorso di studi all’ingresso nel mondo del lavoro, dalla fiducia nelle proprie capacità alla costruzione di reti capaci di generare nuove possibilità.