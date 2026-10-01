A Siracusa riapre PRISMA e si prepara a diventare un nuovo spazio di ascolto per la città

Attualità · lunedì

Lunedì 5 ottobre riapre PRISMA, il progetto promosso da Arcigay Siracusa, che si prepara ad affrontare una nuova fase del proprio percorso.

L’accesso a PRISMA continuerà ad avvenire previo appuntamento via email, in maniera del tutto gratuita, garantendo così uno spazio di ascolto attento e riservato per chi ne farà richiesta.

La riapertura del 5 ottobre segna infatti l’avvio di un percorso che porterà PRISMA a trasformarsi in un Gruppo d’Ascolto aperto alla città, con l’obiettivo di ampliare progressivamente lo spazio di confronto e di accoglienza, aprendolo alle persone e alle realtà del territorio.

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In questo nuovo percorso si inserisce anche la collaborazione con IDIPSI – Istituto di Psicoterapia Sistemico Integrata, che ha scelto di affiancare Arcigay Siracusa mettendo a disposizione le proprie competenze nell’ambito del supporto psicologico.

“Siamo lieti di intraprendere questo percorso di collaborazione con Arcigay Siracusa all’interno del progetto PRISMA – sottolinea IDIPSI – mettendo a disposizione le nostre competenze nell’ambito del supporto psicologico. La collaborazione prevede incontri individuali di supporto sulle tematiche sessuali e LGBTQIA+, nella convinzione dell’importanza di creare spazi di ascolto e confronto accessibili alle persone”

In questa nuova fase si rinnova inoltre la collaborazione con REA – Rete Empowerment Attiva, che continua ad affiancare Arcigay Siracusa nell’ambito delle attività di prevenzione, informazione e promozione della salute sessuale, mettendo a disposizione competenze e strumenti rivolti alla comunità.

“Crediamo che il benessere delle persone passi anche dalla possibilità di ricevere informazioni corrette, trovare ascolto e avere accesso a strumenti di prevenzione in un contesto accogliente e rispettoso – afferma la presidente di REA, Maria Vittoria Zaccagnini – Con il rinnovo della collaborazione con PRISMA vogliamo continuare a promuovere una cultura della prevenzione e della consapevolezza, offrendo uno spazio in cui poter parlare liberamente di salute sessuale e infezioni sessualmente trasmissibili, ricevendo informazioni e supporto nel pieno rispetto della privacy. L’accesso allo sportello sarà gratuito, anonimo e aperto a tutte e tutti”

A sottolineare il significato di questa nuova fase è anche Armando Caravini, presidente di Arcigay Siracusa: “Con la riapertura di PRISMA vogliamo dare continuità a uno spazio che rappresenta un punto di ascolto e di riferimento. Oggi sentiamo l’esigenza di fare un passo ulteriore e di aprire questo percorso alla città, costruendo uno spazio sempre più inclusivo e partecipato”

La collaborazione tra Arcigay Siracusa e IDIPSI si inserisce nel quadro del protocollo d’intesa sottoscritto tra le due realtà, che prevede, tra le altre attività, il coinvolgimento di personale specializzato per le attività di ascolto nell’ambito di PRISMA.

Le modalità e le novità legate alla nuova fase di PRISMA saranno comunicate successivamente.

Per ora, dunque, l’appuntamento è per lunedì 5 ottobre. Per accedere a PRISMA sarà necessario fissare preventivamente un appuntamento via email.

PRISMA riapre. E guarda a una nuova fase, sempre più aperta alla città.