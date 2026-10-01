A Siracusa si celebra il decennale di “L’Ordine incontra la Città”: pace ed etica medica

Attualità · ORDINE dei MEDICI

La cura dell’altro è l’infrastruttura etica della pace: cardine dell’umanità. I medici ne sono, da sempre, i sapienti costruttori. Su questa visione, l’Ordine dei Medici di Siracusa celebra, il 2 ottobre al Teatro Comunale di Siracusa, a partire dalle 15.30, il decimo anniversario de “L’Ordine incontra la Città”. Il fil rouge dell’evento annuale, che rafforza la vicinanza dei camici bianchi alla cittadinanza, in questa edizione speciale è: “La Pace: valore portante dell’etica medica”. Un tema di straordinaria attualità, sul solco di quanto trattato dalla FNOMCeO a livello nazionale, in un’epoca segnata da profonde tensioni globali. Il concetto ispiratore non fa una piega: non può esserci salute senza pace. Non può esserci pace senza tutela della dignità umana. I medici si fanno ponte tra le fragilità per edificare coesione.

“La cura del corpo e della mente – ha sottolineato Anselmo Madeddu, presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, che ha promosso e curato nel dettaglio l’iniziativa- è strumento di pace individuale e collettiva. Solo chi sta bene può aprirsi all’altro con positività, quindi diffondere benessere significa tracciare le basi della serenità comune. Noi medici non curiamo solo organi. Costruiamo le condizioni perché l’altro possa tornare ad essere relazione. E la relazione è l’unico vero antidoto alla guerra”.

Il decennale de “L’Ordine incontra la Città” si apre, dunque, nel segno della continuità istituzionale e del dialogo con la Città, con l’introduzione del Presidente Anselmo Madeddu. Il cuore scientifico dell’appuntamento culturale, che inaugura la stagione autunnale nel Siracusano, si conferma il Premio Testaferrata, con la presentazione dei cinque finalisti 2026 e dei loro lavori, fino alla selezione dei due super finalisti e del vincitore della Sezione Odontoiatri.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Spazio alla memoria e al futuro: la cerimonia del 50° di Laurea e il simbolico passaggio del caduceo tra gli Anziani e i Giovani medici, insieme alla proclamazione del vincitore del Progetto di Curvatura Biomedica per le scuole e del concorso “Medici scrittori”.

Momento centrale la Lectio “Siracusa Medica tra passato e futuro” del Prof. Paolo Scollo, Rettore dell’Università Kore di Enna. L’omaggio alla Pace sarà affidato all’emozione della Sand Art: lo spettacolo “Granelli di pace: la cura del mondo ferito” di Stefania Bruno.

Chiusura ad alto valore simbolico con la Cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei neoiscritti, recitato in greco e in siciliano, e la proclamazione finale dei vincitori del Premio Testaferrata 2026