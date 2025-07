A Siracusa si è insediato il coordinamento cittadino di “Noi Moderati”

Ieri pomeriggio, alle 18:30, nella sala riunioni della caffetteria letteraria Mrs Robinson, si è ufficialmente insediato il coordinamento cittadino del partito ” Noi Moderati ” a Siracusa.

A guidare il gruppo sarà Pierluigi Chimirri , che nel corso dell’assemblea ha proposto i componenti del nuovo coordinamento cittadino, accolti dall’applauso dei presenti: Marco Liistro, Massimo Baglieri, Luca Novara, Caterina Catalano, Morena Aglianò, Maria Infantino, Ercole Sapienza, Massimo Spada, Marcello Buscema, Giuseppe Salerno. A questi si aggiunge Giancarlo Lo Manto nel ruolo di Presidente cittadino, già consigliere comunale per due mandati, che metterà a disposizione del gruppo esperienza e impegno in vista dell’apertura di una sede cittadina prevista per settembre.





All’incontro hanno preso parte anche Giuseppe Germano , vice coordinatore regionale, Nino Campisi , coordinatore provinciale, Nello Mortellaro , vice coordinatore provinciale, Joe Frasi presidente provinciale e Carmelo Longo segretario provinciale.

Nel suo intervento introduttivo, Pierluigi Chimirri ha ribadito il valore della coerenza che ha contraddistinto la comunità politica formatasi nel 2023 in opposizione all’attuale Amministrazione comunale, confermando la continuità di un progetto politico alternativo e di impegno civico.

Giuseppe Germano ha confermato il ruolo di “Noi Moderati” all’opposizione dell’attuale governo cittadino, illustrando la recente approvazione alla Camera della legge a tutela dei cittadini che rischiano la chiusura di conti bancari, firmata dall’on. Saverio Romano , e anticipando l’avvio di una battaglia civile per il riconoscimento della figura del veterinario di base.

Nino Campisi ha dato il benvenuto al nuovo coordinamento, sottolineando il valore di portare i temi e i principi del partito nelle realtà locali, mentre Massimo Baglieri e Marco Liistro hanno evidenziato nel dibattito la necessità di agire concretamente contro il degrado urbano che colpisce Siracusa, chiamando a raccolta l’entusiasmo e la determinazione di chi desidera una città migliore.

A testimonianza dell’apertura al civismo e al dialogo con le forze di opposizione, è intervenuto anche Michele Mangiafico , coordinatore del movimento Civico4 , che ha ricordato le iniziative di confronto pubblico già realizzate insieme a Pierluigi Chimirri, sottolineando la necessità di costruire una collaborazione tra realtà politiche alternative all’attuale Amministrazione, con l’obiettivo di restituire a Siracusa una buona gestione e una visione condivisa di sviluppo.

“ Noi Moderati ” si propone infatti a livello nazionale come forza politica che intende valorizzare l’impegno civico, come recentemente dichiarato da Ilaria Cavo , neoeletta Presidente dell’Assemblea Nazionale del partito.