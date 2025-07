A Siracusa solarium pericolosi e incompleti. Scimonelli: “l’amministrazione non impara dai propri errori”

A metà estate, i solarium comunali sono ancora incompleti. E quelli installati si presentano con gravi criticità: tubi innocenti scoperti, bulloni a vista, sporgenze metalliche e parti appuntite che rappresentano un concreto pericolo per chi li utilizza, soprattutto per i bambini.

“Non bastava arrivare tardi: si è arrivati anche male – sottolinea il consigliere comunale di Insieme Ivan Scimonelli -. Nell’estate 2024 avevamo già denunciato lo stato precario delle strutture balneari pubbliche. Un anno dopo, nell’estate 2025, la situazione non solo non è stata risolta, ma peggiora nel silenzio e nell’indifferenza. Un’amministrazione che sbaglia può essere corretta. Ma un’amministrazione che non si corregge anno dopo anno è, nei fatti, un’amministrazione che non vuole bene alla propria città. Siracusa e i siracusani meritano spazi sicuri, vivibili e pronti in tempo per l’estate. Non cantieri infiniti e solarium pericolosi. Si intervenga subito per completare, mettere in sicurezza e assumersi la responsabilità di questo ennesimo fallimento”.