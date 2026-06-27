A Siracusa Solennità dei Santi Pietro e Paolo al Santuario

Lunedì 29 giugno 2026, Solennità dei Santi Pietro e Paolo, in comunione con tutta la Chiesa è possibile ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria per quanti alle solite condizioni (confessione-comunione-credo-preghiera per il Papa) visiteranno la Basilica minore della Madonna delle Lacrime in Siracusa.
I fedeli – alle ore 17,45 – potranno partecipare al Pellegrinaggio mariano mensile, che prenderà avvio dalla Casa del Pianto per giungere al Santuario.
Alla Solennità della giornata si aggiunge la festa per il 40° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, che alle 18.30 presiederà il solenne Pontificale con la partecipazione dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi, del Seminario Arcivescovile di Siracusa e dei fedeli.
Durante la celebrazione, l’Arcivescovo terrà il rito dell’Ammissione agli Ordini Sacri per il seminarista Giuseppe Garofalo e conferirà il Ministero del Lettorato al seminarista Giuseppe Fava.
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