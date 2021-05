A Siracusa sono 117 i nuovi positivi al covid in 24 ore. Si profila un’altra settimana in zona arancione per la Sicilia

Sono 1.202 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, nelle ultime 24 ore, su 26.265 tamponi processati. L’aggiornamento è stato fornito dal dipartimento di Protezione civile. Su 23.878 attuali positivi in 1.063 risultano ricoverati con sintomi, 149 in terapia intensiva (in diminuzione, ma ci sono 2 ingressi in 24 ore) e gli altri 22.666 in isolamento domiciliare.

I dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 1.829 per un totale di 184.485 dall’inizio dell’emergenza a oggi, mentre i decessi sono 24 per un totale di 5.516.

I nuovi casi in Sicilia sono così distribuiti: Palermo 207, Catania 467, Messina 76, Siracusa 117, Trapani 22, Ragusa 100, Caltanissetta 162, Agrigento 46, Enna 5.

Si profila un’altra settimana in zona arancione per la Sicilia, con l’obiettivo giallo che si sposta al 17 maggio. L’ufficialità arriverà domani con il monitoraggio Iss e la firma del ministro Speranza sulle nuove ordinanze ma il destino dell’Isola sembra tracciato. Non bastano i dati epidemici in miglioramento su tutti i fronti: contagi in calo, ospedali meno pieni e incidenza sotto la media nazionale.