A Siracusa studiosi, esperti e docenti a confronto sul “Verde pubblico per il miglioramento della qualità della vita”

Un appuntamento di rilievo nazionale incentrato sull’importanza del verde urbano nella promozione del benessere collettivo, della sostenibilità ambientale e della qualità degli spazi pubblici. Si terrà venerdì 24 aprile, a partire dalle 9 il convegno “Il verde pubblico per il miglioramento della qualità della vita”.

L’evento si svolgerà nella sala conferenze della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di Siracusa, in via Duca degli Abruzzi 4, e vedrà la partecipazione di docenti universitari, rappresentanti istituzionali, professionisti ed esperti del settore provenienti da tutta Italia. Il convegno è organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Siracusa, in collaborazione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia, con il Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, la Confesercenti, con il patrocinio dell’Assemblea regionale siciliana e il Comune di Siracusa e l’Istituto Alberghiero di Siracusa.

Si tratta di un’importante occasione di confronto scientifico e istituzionale sul ruolo strategico del verde urbano e degli ecosistemi arborei nella pianificazione delle città contemporanee, con particolare attenzione alla biodiversità, alla salute pubblica e alla resilienza dei territori. I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali delle autorità civili, militari e religiose locali, regionali e nazionali e dall’introduzione affidata a Paolo Terranova, presidente del Consiglio dell’Ordine di Siracusa, mentre il quadro generale sarà tracciato da Michele Salvatore Lonzi, presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine.

Il convegno vedrà poi gli interventi di: Giuseppe Iacono, presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Sicilia; Piermaria Corona del Dipartimento di Scienze Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia; Vincenzo Vacante e Carmelo Bonsignore, docenti del Dipartimento di Scienze Forestali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Stefano La Malfa docente del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università degli Studi di Catania; Maria De Salvo, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina; dell’onorevole Giuseppe Castiglione, vicepresidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica; Sebastiano Cerullo, Direttore generale del Consorzio Nazionale Conlegno; Fabio Cilea della LIPU, l’Ente gestore della Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo; Antonino Attardo, agronomo e paesaggista; Domenico Bruno, Segretario nazionale e Presidente regionale del Co.n.al.pa. (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio ETS); Giuseppe Pellegrino, assessore alla Tutela del Territorio del Comune di Trapani; Barbara Negroni, Consigliera nazionale del CONAF. Le conclusioni saranno affidate a Mauro Uniformi, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.