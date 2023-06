A Siracusa terza tappa di formazione in elicottero dei volontari Anpas Sicilia con la Guardia di Finanza

Terza tappa, a Siracusa, per la formazione dei volontari e delle volontarie Anpas in Sicilia insieme con la Guardia di Finanza: un’intesa per la nascita di una vera e propria task force al servizio delle persone in caso di maxi emergenze sanitarie o di protezione civile.

I volontari siracusani si troveranno domani, in contrada Pantanelli, all’elisuperficie di Siracusa, per la formazione sulle manovre di avvicinamento all’elicottero sia da spento sia a motore in funzione. I volontari e le volontarie potranno poi provare l’esperienza del volo in elicottero. Alla fine del percorso formativo, che dopo Valderice, Catania e Siracusa proseguirà anche a Milazzo e Piazza Armerina, 50 volontari di Anpas Sicilia saranno pronti, qualora ce ne fosse necessità, a salire in elicottero in sicurezza in occasione di emergenze che richiedono la presenza immediata sul posto.

“È importante anche e soprattutto in caso di persone scomparse o di zone che sono particolarmente difficili da raggiungere. – così Lorenzo Colaleo, presidente Anpas Sicilia – Il volontariato non può essere improvvisato, abbiamo bisogno di persone preparate e appassionate sia per quanto riguarda il settore sanitario sia per la protezione civile. In caso di emergenze il volontariato organizzato, quello che fa della formazione continua un baluardo, è fondamentale. Lo abbiamo visto in occasione delle alluvioni, dei terremoti e lo vediamo ogni giorno con i servizi secondari in ambulanza, con l’emergenza urgenza in eccedenza. Grazie alla Guardia di Finanza per questa importante opportunità, perché ci dà la possibilità di esserci sempre, con cura, accanto a chi ha bisogno”.

La giornata, che partirà alle 8:30 con la formazione teorica per poi completarsi con la pratica in elicottero, vedrà la presenza del Prefetto di Siracusa Giusi Scaduto, del sindaco Francesco Italia e del dirigente del servizio di Protezione civile Biagio Bellassai.

L’intesa tra Anpas e Guardia di Finanza nel territorio siciliano, siglata nel luglio 2020 in un vero e proprio scambio di conoscenze, ha già portato i suoi frutti: i volontari e le volontarie istruttori soccorritori, attraverso il centro di formazione di Anpas, hanno formato 95 finanzieri alle manovre di primo soccorso e di BLS (Basic Life support cioè il supporto di base delle funzioni vitali).